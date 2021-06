Marc Márquez torna a regnar 581 dies després

@EP





Marc Márquez ha tornat a regnar en el seu circuit. Ha guanyat el GP d'Alemanya en les seves últimes 11 visites al traçat. La combinació de corbes, l'Honda i Marc Márquez és sinònim d'èxit al país germànic. A més, ha estat una de les victòries més especials de la seva carrera. Després de 581 dies sense guanyar (València 2019) el pilot de Cervera ha hagut de superar una greu lesió al braç i recuperar-se de diverses operacions per aixecar el trofeu de guanyador.





La realitat és que la cursa no ha estat per res senzilla. Marc segueix lluny del seu estat físic òptim per poder aguantar la totalitat del Gran Premi, però està clar que està fet d'una altra pasta. Quan començaven a caure gotes ha agafat el lideratge, ha obert un forat amb Oliveira i ha acabat per imposar-se.





Per darrere, el podi l'han completat el portuguès Miguel Oliveira i el francès Fabio Quartararo, l'actual líder del campionat de món. Amb aquest resultat, Quartararo estira una mica la distància amb Zarco en el mundial, però la notícia és que Marc Márquez està de tornada.





La resta de pilots espanyols no han tingut la millor de les sorts. Aleix ha acabat 7è, Mir 9è per davant de Pol, Rins i Jorge Martín. Lecuona finalment ha entrat 15è per sumar un punt i Viñales ha completat un mal cap de setmana quedant-se fora d'aquets.