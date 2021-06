MatchTrial: una aplicació que connecta a pacients de càncer i professionals mèdics amb assajos clínics compatibles

La lluita contra el càncer és una batalla que vénen lliurant els malalts, amb més o menys èxit amb l'ajuda dels metges i els investigadors. Des de fa poc temps, l'empresa Science4Tech, amb seu a Barcelona, es va plantejar contribuir a pal·liar la situació d'una manera senzilla, però pràctica amb la creació de ' MatchTrial', una aplicació que obre l'esperança connectant a pacients i professionals mèdics per trobar un assaig clínic compatible amb el tipus de càncer que pateixen. Tot una troballa que facilita de manera ràpida i eficaç el poder accedir a aquests assajos.





L'equip va estar un any i mig de proves i assajos i al gener de 2021 van començar a caminar.





En Catalunyapress hem parlat amb David Campos, director general de l'empresa per conèixer més sobre aquesta aplicació tan nova que ve per quedar-se.





Quins són els reptes que us heu plantejat amb la creació de Match Trial?

Els reptes que ens hem plantejat amb Match Trial són dos: d'una banda, veient que només el 20% dels assaigs metges aconsegueixen incorporar als pacients necessaris, vam veure que aquest és un camp increïble per actuar. Això fa que hi hagi un capital que aporten les farmacèutiques, els sponsors, els investigadors per poder comptar amb pacients, perquè amb aquest percentatge de participants tan baixa, retarda molt l'avanç de la ciència. En segon lloc, vam veure la possibilitat de donar a conèixer la investigació clínica i mèdica a l'altra part, que són els pacients, familiars i metges. Volem ser capaços d'unir aquests dos mons: la investigació dels assaigs i els pacients. Aquest és el nostre gran repte.





Aquest és un projecte per a les persones que viuen en grans ciutats?

Les persones que viuen a Barcelona, Madrid, València o altres ciutats tenen moltes més possibilitats d'accedir a aquest tipus de tractaments i assaigs. Els que viuen en un poble d'Extremadura, Galícia, o Canàries, no. Però poden reunir les condicions ideals per participar en un assaig. Llavors, el que fem nosaltres és que aquests dos mons es trobin. Com ?, desenvolupant Match Trial que és una solució tecnològica que el que fa és que apropar als pacients, metges i investigadors als assajos clínics que actualment s'estan duent a terme.





Com ho fan?

A través d'una plataforma tecnològica, que nosaltres hem desenvolupat durant aquest 2020, una app gratuïta, descarregable tant en IOS, com iPhone o Android, on introdueixen el seu diagnòstic mèdic i a través d'un algoritme intel·ligent es creuen totes les dades del pacient amb els criteris d'inclusió i exclusió dels assajos i aquests malalts poden passar a formar part d'un dels assajos que s'estan realitzant a Espanya.

¿Tot és informàtic, no hi ha contacte personal?

No. L'eina ordena tots els resultats aportats en funció de les preferències del pacient: per proximitat, o per fase d'estudi en què es troba l'assaig, entre altres paràmetres. Un cop formalitzada la sol·licitud, l'equip de Match es posa en contacte amb els responsables dels hospitals i centres de recerca per notificar-li que hi ha un pacient que reuneix les condicions i en aquest moment es concertar una cita.





Posteriorment, amb la sol·licitud realitzada, revisem que totes les dades estiguin bé. Fem una crida a la persona per repassar amb ella. No ens oblidem de la part humana que és molt important per a nosaltres.





Per què s'han interessat pel càncer?

Perquè és una de les malalties amb major incidència. Segons les dades aquest any, es calcula que es produiran 276.000 nous casos de càncer a Espanya. El càncer és la primera causa de mort a nivell mundial. Hi ha un 25% d'ells no diagnosticats pel tema del Covid. Un tema molt preocupant i per això ens hem dedicat només a ell, de moment.





Quin tipus de càncer tenen una major demanda?

Si mirem els informes que hi ha actualment, un dels càncers que té més incidència és el de pulmó, seguit del de pròstata, colon i mama. En l'aplicació passa exactament el mateix. El major nombre de sol·licituds que tenim són: de pulmó, pròstata, colon i mama.





També hi ha sol·licituds de càncer pediàtric. El càncer pediàtric està considerat una malaltia rara per la baixa incidència que té, i llavors els assajos clínics són una alternativa als tractaments perquè aquests nens puguin superar la malaltia. Després, del sistema central nerviós també estem rebent sol·licituds. Si haguéssim de delimitar en quatre grans grups seria: pulmó, colon, pròstata i mama. Aquestes són les que més sol·licituds estem rebent.





Quina ha estat l'acceptació que ha tingut l'aplicació en els col·lectius implicats?

Portem poc temps, hem realitzat una campanya de perfil baix, però ja hem passat les 5.000 descàrregues, i comptem amb 2.000 usuaris registrats i hem gestionat unes 200 sol·licituds d'assajos. Estem contactant amb totes les associacions a nivell nacional de diferents tipus de càncer, perquè està tot molt atomitzat, encara que tinguem l'associació més important, però a nosaltres ens interessa molt arribar a acords amb totes elles. També estem contactant amb el sector mèdic. Estem tancant acords amb associacions d'oncòlegs, tant a nivell de comunitat autònoma com a nivell nacional, perquè aquests estiguin informats. L'acceptació del nostre producte està sent molt bona.





De quines zones d'Espanya hi ha demandes?

No hi ha cap zona geográfica concreta que diguem. Evidentment si fem una anàlisi doncs trobarem unes zones buides, diria que de tot Espanya: Galícia, d'Andalusia, de Catalunya, d'Astúries. Les xarxes socials arriben a tot arreu, no tenen barreres. Quan ens hem mostrat en algunes xarxes socials, la informació corre. I això facilita poder arribar a un nombre més gran de persones afectades. Tenim dos casos de clients, en aquest cas esposos, un dels Estats Units i un altre a Suïssa que estan interessats en el nostre projecte. Necessitem recursos, finançament, però volem aconseguir a poc a poc, no anar pel món buscant grans inversors que matin el projecte en un any.





Penseu en expandiros internacionalment?

Som realistes. Hem de consolidar el que tenim aquí per després sortir fora. La part internacional ens interessa. Fa uns dies una important farmacèutica europea ens deia que tenen assaigs de càncer de pròstata en altres països i ens van preguntar per la possibilitat de fer-nos càrrec. Ara estem en la fase d'acabar de valideu bé el producte, consolidar el que estem fent a Espanya per després fer el salt. Això pot fer-se molt gran, no volem perdre el control.





Les administracions sanitàries s'han interessat pel vostre projecte?

De moment no és la nostra prioritat. La nostra prioritat és donar-la a conèixer entre els pacients, familiars de pacients amb càncer, col·lectiu mèdic, i després totes les empreses i fundacions que desenvolupen assaigs clínics. Ara la primera fase és el nostre principal objectiu. El segon ja serà portar Match Trial. Ens hem acostat a les administracions perquè ens validin. Fins ara hem estat a Andalusia, anirem a Galícia per donar-nos a conèixer al sector mèdic tant públic com privat. El 80% és d'inversió totalment privada. També cal dir que estem treballant amb l'ICO a Catalunya. No pretenem que les administracions ens comprin el producte, el que pretenem és que l'utilitzin. Aquesta seria la nostra entrada.

Ens hem entrevistats amb associacions de pacients, les conselleries tant d'Andalusia com la d'aquí, estem treballant molt amb l'ICO a Catalunya, però, ho compraran? No volem que comprin Match Trial, el que volem és que l'utilitzin, el validin i que tots els caps d'oncologia de Catalunya el tinguin com a eina. Llavors aquí sí que és la nostra entrada més institucional però molt operativa.





Com es conforma l'equip de MatchaTrial?

Hi ha una part que és digital i tecnològica molt important, però també una altra part formada per bioquímics i farmacèutics, tots ells amb àmplia experiència en assaigs clínics i a partir d'aquí és on hem creat els algoritmes que es validen amb col·laboradors externs: metges i oncòlegs de diferents especialitats que ens ajuda a validar el criteri mèdic de l'algoritme que està sempre en constant evolució i millora que és el que té la tecnologia.





