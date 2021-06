Ábalos assegura que el PP està molest amb els indults perquè els està fent el PSOE i no ells

@EP





"¿Que no hi ha penediment? ¿I això qui ho demana? Això no és un exercici de la confessió, és un Estat de Dret. Si ho tornen a fer, l'Estat de Dret ha demostrat fortalesa per no permetre-ho una vegada i per descomptat per no permetre-ho la segona", ha sentenciat.





Així ho ha manifestat aquest diumenge el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana durant la seva intervenció a Sevilla en un acte del PSOE centrat en el municipalisme.

Sobre els indults als líders independentistes, Ábalos ha assegurat que el que li molesta el Partit Popular és que els faci el PSOE en l'exercici de Govern, cosa que, segons la seva opinió, "no ho poden assumir".





"Crec que no és que els indults en si a ells els molesti, no té sentit quan ells en un dia van fer 1.300 i escaig indults, que ho hauríem de tenir en el calendari com el Dia Mundial de l'Indult", ha ironitzat.





En la mateixa línia, Ábalos ha afirmat que la dreta "no ha entès el principi de la legalitat, el que és la funció de la pena": "Ens queden espècimens de segle XV, XVI, de l'edat de pedra. La pena és la inserció social i a això ha d'anar encaminat totes les mesures de sanció".





En concret, el secretari d'Organització del PSOE ha fet referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a qui ha acusat de "desconèixer les funcions d'un Monarca constitucional". "Quan ho repeteix diverses vegades, ignorància i atreviment van units. Diu que és una Administració menor perquè no vol assumir cap responsabilitat", ha dit.





CASADO "DESAUTORITZAT PELS SEUS, EUROPA I LA SOCIETAT"



Així mateix, ha destacat la "molt mala setmana" que ha tingut el president del Partit Popular, Pablo Casado, ja que ha estat "desautoritzat pels seus, desautoritzat per Europa i desautoritzat per la societat civil".





En aquest sentit, Ábalos ha recordat que Casado va començar la setmana "desautoritzat pels seus" diumenge passat a la manifestació de la plaça de Colón contra els indults als líders del procés independentista: "Casado no es va atrevir a entrar a la plaça, si tu no t'atreveixes a entrar on hi ha els teus, alguna cosa falla aquí".





"Quan un comença a tenir por de la resposta de la gent es va traient, va preferir quedar-se a les ribes de la concentració. Les concentracions de la plaça de Colón són de la ultradreta i per al que s'acosti els trituren", ha postil·lat.





No obstant això, Ábalos ha subratllat que el president de Vox, Santiago Abascal, "ha de ser un 'Rambo' perquè, a diferència de Casado, "no li va costar gens arribar a centre de la plaça", pel que ha ressaltat que "l'habilitat per desenvolupar-se entre les masses entre un i altre són notòries". "En l'anterior foto és una foto que cada vegada queden menys personatges, en aquesta no hi ha hagut ni foto no sigui que caiguin els personatges", ha fet broma.





Posteriorment, segons ha explicat el socialista, Casado va ser "desautoritzat per Europa". "En això sí que ha treballat Casado, en què no aconseguíssim els Fons d'Europa, en què ens els intervinguessin. Sempre el que li va bé a Espanya li senti malament al PP", ha criticat.

Finalment, el ministre ha incidit que el líder popular també ha estat "desautoritzat per la societat" aquesta setmana quan, en el context dels indults, el president de l'Organització Patronal va dir que "tot el que sigui normalitzar benvingut".





Igualment, ha carregat contra el PP perquè "s'ha carregat el Pacte Antitransfuguisme". "El PP amb Cs ha renunciat a la paraula, és un avís que van a totes. Recorren a la xequera comprant voluntats. Trencar el Pacte Antitransfuguisme és una involució absoluta, que et descompromet en la lluita contra la corrupció", ha alertat.





Per al secretari d'Organització de PSOE, Ciutadans "rostirà a la història com un partit sadomasoquista, on no hi ha límit per a la humiliació". "Si hi ha algú que realment se sent de centre, centrista, no pot tolerar aquestes actituds del PP tan autoritàries", ha conclòs.