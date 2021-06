Els 3 factors que hem de superar per ser feliços

@EP





La felicitat és una cosa que tothom busca. Una professora de Psicologia de la Universitat de Califòrnia ha assegurat que la felicitat depèn en un 10% de les circumstàncies que tenim, el 40% de l'activitat deliberada i el 50% restant depèn del valor de referència. Per aconseguir-la, segons diu la psicòloga, hi ha 3 mites que hem de fer caure.





Mite 1: "LA FELICITAT S'HA DE TROBAR"





La felicitat, segons la psicòloga no hem de buscar fora de nosaltres mateixos. Perquè estigui arreu s'han de donar unes circumstàncies concretes que ens condueixin a això. De fet, com bé deia l'experta, el 40% de la nostra felicitat depèn de la nostra activitat deliberada, la que nosaltres controlem. Per tant, la felicitat no està allà fora en algun lloc, la tenim en el nostre estat mental.





MITE 2: LA FELICITAT CONSISTEIX EN CANVIAR LES NOSTRES CIRCUMSTÀNCIES





La psicòloga reconeix que moltes persones creuen que només seríem feliços si canviem les nostres circumstàncies, el que ens envolta. Però res més lluny de la realitat. L'experta explica que allò que tenim ara o que teníem en el passat està ara i, per tant, la felicitat no depèn de cap canvi.





MITE 3: "La felicitat la TENS O NO LA TENS"





No naixem feliços o infeliços, diu la psicòloga. Reconeix que hi ha moltes opcions i formes de poder superar la nostra programació genètica per arribar al que volem. Qualsevol canvi que fem en la nostra vida ha de tenir un esforç sostingut, per això qualsevol estratègia pot trigar una mica a donar resultat.