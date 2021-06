L'emissió de gasos d'efecte hivernacle no s'atura

@EP





Amb l'inici de la pandèmia i amb l'aturada del món durant alguns mesos, la situació, en principi, hauria d'haver millorat en algun punt. No obstant això, els estudis indiquen que l'emissió de gasos d'efecte hivernacle segueix sent molt alta i això provoca problemes d'escalfament global i augment de les temperatures.





L'Agència Estatal de Meteorologia ha recollit dades des de Tenerife i ha confirmat que la crisi sanitària del covid 19 no ha frenat l'increment dels gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. La concentració de diòxid de carboni no representa cap canvi en la tendència respecte a la registrada l'any 2020.





Hi ha certs estudis que han apuntat que el 2020 es van reduir al voltant d'un 7% de les emissions de CO2 en l'àmbit global. No obstant això, altres estudis informen que els resultats s'interpreten com una cosa puntual i que cal esperar. La paralització del planeta per la pandèmia va fer baixar aquests valors, però amb la tornada de les activitats les emissions han tornat a pujar.