@EP







MÉS INFORMACIÓ Barcelona proposa que els comerços obrin els diumenges i festius de maig a setembre

La pandèmia de la covid-19 ha afectat la societat en molts àmbits. No obstant això, els comerços creuen que el principi de la recuperació posterior a la crisi sanitària és a prop. Gairebé totes les botigues estan preparant les rebaixes d'estiu i així tornar poc a poc a la normalitat.





La Confederació Espanyola de Comerç (CEC) preveu que el volum de vendes per a l'època de rebaixes es reactivarà respecte al que va succeir l'any passat. Encara que, òbviament, la patronal reconeix que la milloraria no estarà a prop de les xifres que es manejaven prepandèmia.





Això sí, la CEC carrega contra les botigues i les cadenes de moda, ja que cadascuna estableix les rebaixes quan millor els ve i no fan excessiu cas a l'estipulat. Normalment són les grans marques les que avancen aquestes rebaixes abans del dia 1 de juliol.





LES COMPRES PÚBLIQUES TORNEN A ESCENA





El que si canviarà durant aquestes rebaixes és la major afluència de públic a les botigues. Les restriccions i limitacions feien l'afluència una mica complicada en el punt més àlgid de la pandèmia, però ara mateix això no sembla que hagi de ser un inconvenient.





Això és important perquè la pandèmia ha enfortit les compres a través d'internet. Per això, els comerciants creuen que aquesta temporada de rebaixes els consumidors tornaran a les botigues per comprar, deixant una mica de banda aquesta tendència d'internet que s'ha implantat en l'últim any.