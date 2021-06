L'Assemblea del Barcelona es tira damunt de la Junta Directiva pels comptes del club

@EP





L'Assemblea del FC Barcelona ha tingut lloc aquesta mateixa tarda al Camp Nou. En ella, Joan Laporta, president de club, ha posat sobre la taula els temes econòmics que tant preocupen a l'entitat. Els comptes del Barcelona estaven en molt mal estat quan va entrar a la presidència, però assegura que amb certs ajustos les coses estan millorant.





El primer a intervenir, de manera sorprenent, ha estat Jordi Moix, exvicepresident del FC Barcelona, per defensar els comptes de la temporada 2019/2020. Just amb l'inici de la seva aparició i primeres paraules, alguns socis han insultat Moix per la gestió de la temporada anterior.





El primer punt d'aquesta assemblea era per aprovar la liquidació de l'exercici econòmic de 2019/2020, un tema que s'ha aprovat sense cap problema. Posteriorment, els socis han donat el vistiplau al pressupost per a la temporada 20/21 amb 578 vots a favor, 71 en contra i 94 en blanc.





Un cop aprovats els pressupostos, tant de l'any passat com del vinent, l'assemblea del FC Barcelona han passat a ratificar els nomenaments de membres de la Junta Directiva. En aquest cas, el vicepresident econòmic Eduard Romeu, el tresorer Ferran Olivé i els vocals Àngel Riudalbàs i Joan Soler han estat ratificats com a directius. La votació ha acabat amb 680 vots a favor, 7 en contra i 31 en blanc.





El següent punt del dia ha ratificat al president Jaume Guardiola, vicepresident Joan B. Casas, Jaume Carrasco, Júlia Bosch i Carme Hortolà com a membres de la Comissió Econòmica del FC Barcelona. A continuació d'aquestes ratificacions, la junta directiva ha posat sobre la taula el crèdit que la institució ha de demanar a mètode de refinançament. 525 milions d'euros que han estat aprovats amb 588 vots a favor. Una operació que s'ha de fer per poder fer front al deute a curt termini que existeix actualment.





L'assemblea ha acabat amb l'informe d'antecedents i amb un repàs a la situació actual.

Joan Laporta ha pogut tirar endavant tots els pressupostos i els punts que havien previstos abans de començar l'assemblea. Abans d'acabar, això sí, Laporta ha tingut temps per poder parlar sobre el projecte de la Superlliga. Un projecte que el president creu que és necessari seure i parlar, però que en tot moment estaven segurs que ningú els podia fer fora de les competicions europees ni nacionals actuals.