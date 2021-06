La doble cara de l'independentisme: boicotejaran l'acte de "retrobament" de Pere Sánchez al Liceu

El Liceu / @EP





Pedro Sánchez presentarà aquest dilluns el seu pla d'indults i "retrobament" a Catalunya amb un acte al Liceu de Barcelona sense la presència de la Generalitat i els líders institucionals independentistes que han rebutjat públicament la seva invitació i no assistiran, mentre denuncien que es tracta d'una operació de "propaganda" de Moncloa. No hi haurà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni cap altre membre de Govern, així com tampoc la presidenta de Parlament, Laura Borràs.





Aquest diumenge les declaracions i tweets de diversos líders independentistes s'han succeït en una constant on tots han volgut tensar la corda amb declaracions "incendiàries" feia l'Estat abans de el gran acte al Liceu organitzat per l'equip de Pedro Sánchez davant la societat civil i social catalana d'aquest dilluns que cerca estendre ponts. Molts interpreten aquestes declaracions com un "boicot frontal" a Moncloa.









Oriol Junqueras "Els indults demostren les febleses de l'Estat"





El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest diumenge en declaracions a Catalunya Ràdio que l'indult és un "triomf que demostra algunes de les debilitats dels aparells de l'Estat" i ha argumentat que les seves condemnes "no resistiran la confrontació" amb la justícia europea, de manera que "l'Estat intenta protegir-se davant això i intenta fer-ho revertint algunes de les mesures abusives que ha pres en tot aquest període". En resposta als que diuen que l'indult no ajudarà a la independència, ha replicat que "s'equivoquen". "Si estem a la presó és perquè estan convençuts que si estem fora ajudarem més a la independència", ha dit Junqueras, que ha afegit que ell intentarà ajudar des d'on sigui necessari, des de la taula de diàleg o des d'on ERC consideri.





Afegint que "si som més útils estant fora que dins, està clar que volem ser útils" a l'ésser preguntat si ell vol l'indult. El líder d'ERC no ha volgut entrar massa en el concepte de reversibilitat, però sí que ha subratllat que la seva opinió i compromís és "ben conegut per tots".





Pel que fa a l'acte de Pedro Sánchez al Liceu i la plantada de Govern, ha indicat que ell coincideix amb Pere Aragonès que si el govern espanyol "vol fer alguna cosa que ho faci, però que deixi d'especular sobre aquestes qüestions, perquè l'únic que fa és especular amb el sofriment de moltes persones ". I va citar no només els presos, sinó també els afectats pel Tribunal de Comptes, el d'instrucció 13 i els d'altres procediments.





Cuixart, sobre l'indult: "Serà el preludi de la derrota que patirà Espanya a Europa"









El líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, també ha estat sembrat aquest diumenge i ha menyspreat de nou l'indult que amb tota probabilitat autoritzarà Pedro Sánchez en els propers dies. En una entrevista amb el digital El Nacional , Cuixart insisteix que "amb l'indult no s'acaba res" sinó que "la lluita continua i persistirem. La resolució del conflicte polític passa per l'autodeterminació, per l'amnistia i la tornada dels exiliats ", mantenint la mateixa línia que tota la resta de condemnats i classe dirigent de l'independentisme.







Més encara, Cuixart pronostica que encara des de la presó de Lledoners, que l'indult que li traurà d'allà "serà el preludi de la derrota que patirà Espanya a Europa" amb l'esperança que la justícia europea tombi la sentència de Tribunal Suprem i pronostica que això "legitimarà encara més que el que vam fer els ciutadans d'aquest país no és delicte, i al contrari: que l'única manera de protegir els drets fonamentals condemnats pels tribunals espanyols és exercint-".







En l'entrevista, Cuixart defensa que la concessió dels indults obeeix únicament a tàctiques a curt termini i a un presumpte por a resolucions contràries al tribunal d'Estrasburg. "No ho fan per iniciativa pròpia", assegura, i emfatitza que el PSOE "ha contribuït a la socialització dels valors totalitaris, a la criminalització del sobiranisme com dissidència política, fent un seguidisme absolut de les posicions de la dreta i l'extrema dreta ". Més enllà, Cuixart acusa el PSOE i a Pedro Sánchez de no tenir "cap projecte seriós per a Catalunya".









Cuixart no és el primer referent independentista que s'expressa així sobre els indults. El mateix Carles Puigdemont els va menysprear aquest divendres i ERC insisteix cada dia en què són només una etapa en el camí cap a l'objectiu d'un referèndum d'independència .





