Els vacunats amb AstraZeneca no podran assistir als concerts de Bruce Springsteen

El cantant Bruce Springsteen farà diversos concerts a Broadway entre el 26 de juny i el 4 de setembre. Per descomptat, per assistir als concerts s'hauran de complir les mesures sanitàries però, a més, cal estar vacunat. No obstant això, no tots els vacunats tindran la sort de poder veure en directe a l'artista: els que hagin rebut les dosis d'AstraZeneca tindran prohibida l'entrada.





Així ho informa Fox News, que avança que la vacunació és un requisit imprescindible per assistir a el concert, però que només és vàlid si s'han inoculat les dosis del fàrmacs aprovats allà: Pfizer, Moderna o Janssen.





Per tant, podran veure a Springsteen en viu aquells que hagin completat la pauta de vacunació amb algun dels tres sèrums esmentats mínim 14 dies abans.