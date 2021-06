Pedro Sánchez al Liceu acompanyat pel "cor de les Rambles"

Diuen que després d'un plàcid diumenge ve un maleït dilluns. Això és el que li espera al president de govern Pedro Sánchez, en la seva tercera visita a la capital catalana. El gran santuari de la música, el Liceu de Barcelona, té previst "cantar" el retrobament: un projecte de futur per a tot Espanya, gràcies als indults. Estarà acompanyat pel gran cor que des de la mateixa Rambla l'acompanyarà amb grans veus i palmes del grup flamenc els amics de Puigdemont, la Paluziè, i els "apreteu" de Torra.







En aquest concert no seran presents les dues màximes autoritats de Catalunya: la presidenta de Parlament, Laura Borràs, i el president català Pere Aragonès, que es troba cansat i fent els deures del seu viatge a Waterloo. El mateix els passa als de consellers de JXCat, que s'hagin restablint de la gran quantitat de consignes que han rebut del president en la "ombra", el fugit Puigdemont. Això demostra que els seus viatges per terres belgues han servit per tornar als seus principis, si és que alguna vegada els han abandonat





Manifestació en contra dels indults @ep





Mentre milers de persones aprofitaven el diumenge per sortir de casa i gaudir de la jornada estival, Carles Puigdemont, en la roda de premsa posterior a la reunió del seu consell de govern declarava, traient pit que Sánchez s'ha vist obligat a "fer ús gairebé forçat d'uns indults, que, de no fer-se, haurien de fer-se igualment per la decisió de la justícia europea ". Per la seva banda, Oriol Junqueras, el de la carta "amable" que ha tingut un cap de setmana complet, - presentació de llibre inclosa- ha aclarit que "l'indult és un" triomf que demostra algunes de les debilitats dels aparells de l'Estat "i ha argumentat que les seves condemnes" no resistiran la confrontació "amb la justícia europea, de manera que" l'Estat intenta protegir-se davant això i intenta fer-ho revertint algunes de les mesures abusives que ha pres en tot aquest període ". En resposta als que diuen que l'indult no ajudarà a la independència, ha replicat que "s'equivoquen".





Mentrestant, el president "apreteu", que ha rebut també la invitació, al seu Twitter va respondre a la mateixa "No assisteixo mai als actes de propaganda del paternalisme colonial del seu govern espanyol". Torra, l'expresident més viatger a Waterloo, només assisteix als talls d'autopista que protagonitzen els CDR, on té una actuació estel·lar seu fill. Per cert, aquests dies ha sortit el seu nom en una conversa telefònica d'alguns membres dels CDR detinguts el 2019, i interceptada per la Guàrdia Civil, on feia al·lusió al fill de Torra i destacaven el "feinada" que es va donar Guillem Torra passant informació sobre el Consell de Ministres que es va celebrar a Barcelona el 2018





S'han produït més declaracions, totes elles en la mateixa direcció, amb to desafiant i en la qual manifesta la derrota de l'Estat pels indults que es produiran -si no canvia la cosa- aquest dimarts. Tota una estratègia mediàtica de cara als seus votants que deixa en molt mal lloc els gestos del president Pedro Sánchez, en uns moments en què s'està jugant les pròximes eleccions. Estarà succeint alguna cosa que no s'explica? Tot és possible i res és un sol ús.





Per animar la gent a amargar el dia al president de govern, la televisió "pública" dels independentistes que paguen tots els ciutadans de Catalunya, al programa Preguntes Freqüents de Jaume Roures, el jove i angelical Marcel Vivet, condemnat a 5 anys de presó per haver pegat a un mosso d'esquadra -denunciat pel Govern- aprofita l'ocasió per convocar la gent davant de Liceu per rebentar l'acte. Ho feia sense que la presentadora intervingués, ni els quatre grans periodistes obrissin la boca, inclòs el d'un diari que es diu "constitucionalista". Serà per la pasta.





Per cert, ¿TV3 donarà en directe l'acte? És clar que després de les manifestacions dels seus diversos caps polítics, la decisió no es prendrà desfullant la margarida, precisament.





La pregunta que es fan alguns, amb gran preocupació, és: Qui té en compte als ciutadans de Catalunya que són constitucionalistes? Algú hauria de cantar-los també, ¿o només es tenen en compten als que destrossen mobiliari urbà, protesten "pacíficament", curtes carrers i carreteres, o inunden les ciutats - inclosos edificis públics- de llaços grocs i pancartes?





El diàleg si i el retrobament també, però en doble direcció i tenint en compte a tots, no només als que fan més soroll i diuen representar Catalunya. No sé qui va dir que hi ha coses que no canvien, i no s'equivocava en tal afirmació.