Quins partits de l'Eurocopa 2020 es juguen aquest dilluns?

@EP





L'Eurocopa no para i aquest dilluns 21 de juny segueix la tercera jornada de la fase de grups, que va donar començament aquest diumenge. Itàlia va vèncer per 1-0 a Gal·les i Suïssa per 3-1 a Turquia.





Aquest dilluns seran un total de quatre els partits que es disputaran: els dos del Grup B i els dos del Grup C. Així, seran els següents:





Grup C) 18.00h - Ucraïna vs Àustria



Grup C) 18.00h - Macedònia vs Holanda

Grup B) 21:00 - Finlàndia vs Bèlgica

Grup B) 21:00 - Rússia vs Dinamarca