Trapero assegura que davant d'un altre referèndum il·legal els Mossos compliran la llei i és atacat a twitter

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha explicat que davant d'un altre referèndum com el de l'1-O el seu "posicionament" seria el mateix que el de 2017: el de complir la llei.





"Seria el compliment de la llei, que és al que estem obligats", ha dit Trapero en una entrevista de TV3 n la qual ha defensat l'actuació dels Mossos a l'octubre de 2017.





Trapero ha lamentat haver estat jutjat davant l'Audiència Nacional per aquests fets: "Jo em considero policia, considero que sóc una persona que sempre he complert la llei i no m'hagués imaginat mai estar davant un tribunal de justícia com m'ha tocat passar, i per tant això ha estat un procediment dolorós".





"Vaig voler creure en la justícia. Si hagués arribat un moment en què no hi hagués cregut, no podria vestir avui l'uniforme", ha explicat el major, que va ser acusat de rebel·lió primer i de sedició després, i a continuació absolt.





També ha criticat que es minimitzés la possibilitat que fos condemnat per desobediència en el judici: "Per què haig de pagar per una simple desobediència que no he fet i que implica que jo em quedi sense feina, que perdi el que he construït durant 25 anys o 30 de la meva vida?".





D'altra banda, ha sostingut que va ser un judici als Mossos, que considera que en aquell moment van actuar "amb una certa ingenuïtat com a cos. Responsables polítics, policials... molts van parlar al judici de que no confiaven en nosaltres", va dir.





A causa d'aquestes declaracions, Trapero està rebent moltes crítiques a les xarxes socials, sobre tot a Twitter. Hi ha persones que pensen que, si està del costat de la llei, no ho està dels catalans.