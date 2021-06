Un camió atropella els manifestants del dia de l'orgull gai a Florida

Orgullo en España @ep





La desfilada de l'orgull gai a la ciutat de Wilton Manors, a l'estat nord-americà de Florida, s'ha cancel·lat després que un camió hagi atropellat el públic, fet que ha causat una mort i ha ferit un assistent.





La Policia local ha publicat a les seves xarxes socials que, a causa del "tràgic esdeveniment", la desfilada s'ha cancel·lat, tot i que ha destacat que "no hi ha perill per al públic".





El conductor del camió ha declarat a la Policia que se li encallat el peu entre el pedal de l'accelerador i el del fre, cosa que li ha fet perdre el control del vehicle, segons informa CBS Miami.





No obstant això, els cossos de seguretat encara no han fet cap declaració oficial sobre si hi ha indicis que l'accident hagi estat intencionat.





Malgrat això, l'alcalde de la ciutat veïna Fort Lauderdale, Dean Trantalis, ha manifestat a la cadena de televisió WSVN que el conductor ha actuat com si fos part de la desfilada perquè feia la mateixa ruta que la marxa quan les autoritats li han exigit que abandonés el lloc.





La comissionada d'Agricultura de Florida, Nikki Fried, qui estava a l'esdeveniment, ha escrit al seu compte de Twitter que el conductor del vehicle es troba ara sota custòdia policial, i ha traslladat les seves condolences pel fet.





En aquesta mateixa línia, el representant de Florida a la Cambra de Representants Ted Deutch ha fet servir aquesta mateixa xarxa social per manifestar que està "devastat per l'horror" que s'ha vist en la desfilada. "Ho sento molt, Wilton Manors. Ho sento molt, amics", ha publicat.