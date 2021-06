Mor ofegat un home de 67 anys a la cala de Finestrat

Cala de Finestrat @ep





Un home de 67 anys ha mort ofegat a la cala de Finestrat, a Alacant, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).





L'incident va tenir lloc ahir, cap a les 12.30 hores, quan el CICU va rebre un avís que havien tret de l'aigua a un home inconscient a la cala de Finestrat.





Fins al lloc dels fets es va desplaçar una unitat de SAMU, l'equip mèdic va realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada a l'home, així com altres tècniques de recuperació, però no hi va haver resposta. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament.