L'Ajuntament de Badalona mantindrà les platges obertes durant la revetlla de Sant Joan

El dispositiu organitzat per l'Ajuntament de Badalona amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan en l'actual context de pandèmia manté les platges obertes però tanca l'accés en vehicle al litoral. L'objectiu com sempre és garantir el normal desenvolupament de la revetlla de Sant Joan a la platja per assegurar el civisme i la convivència en una nit especial, en què es fa un ús més intensiu d'aquest espai públic. També es vol assegurar que no es congestioni el trànsit de la zona de la platja amb l'objectiu de facilitar, si calgués, l'accés de serveis urgents d'assistència, seguretat i d'extinció d'incendis.





Playa de Badalona @ep





Amb aquest operatiu es vol:





- Promoure un ús cívic de l'espai de platja la nit de revetlla.





- Facilitar la retirada de tots els residus de la platja del passeig Marítim i dels seus accessos.





- Possibilitar l'ús de la platja a les persones que la vulguin utilitzar el dia 24 al matí





- En aquest servei hi participen els serveis municipals de Medi Ambient, d'Espais Públics i de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.





Operatiu de neteja





Les feines de neteja al litoral començaran a les 6 hores del dia 24 amb mitjans manuals i mecànics. Per aquest motiu, s'estableix que el límit d'horari per ocupar la platja durant la revetlla serà les 5.30 hores. Aquest horari es comunicarà a totes les persones que ocupin l'espai de platja a través de megafonia.





La neteja s'iniciarà a la platja dels Pescadors, a l'alçada del restaurant La Donzella de la Costa. Els efectius es dividiran en dues brigades: una anirà avançant en direcció sud i l'altra en direcció nord. Els i les agents dels cossos de seguretat aniran acompanyant les garbelladores i el personal de neteja. Si en el decurs de la neteja es detecta que algun tram de platja resta especialment brut es tancarà l'accés fins que no estigui en condicions òptimes per poder-lo fer servir.





Guinguetes i bars





Les guinguetes que donen servei de temporada de bar a les platges podran estar obertes d'acord amb l'horari establert pel PROCICAT per als establiments de restauració. Disposaran d'una hora per recollir el material de la terrassa i netejar la zona perimetral de 10 metres. El dia 23 l'horari límit per descarregar mercaderies per als bars serà les 20 hores.





Megafonia





Per informar de l'operatiu a les persones que es trobin a les platges a partir de les 5.45 hores s'emetran missatges pel servei de megafonia fins a les 6 hores. A aquesta hora s'informarà de l'imminent inici de l'operatiu de neteja i es demanarà que la ciutadania deixi l'espai lliure per facilitar les tasques de neteja.





Fogueres





Estarà totalment prohibit qualsevol tipus de foguera a la platja, incloses les barbacoes, d'acord amb l'Ordenança municipal de platja.





Controls dels accessos a la zona de platges





La Guàrdia Urbana de Badalona controlarà els accessos en vehicle a les platges a partir de les 20 hores. Durant la revetlla de Sant Joan no es podrà aparcar en la façana marítima, des del Port i fins a l'alçada de la platja de la Barca Maria. Els agents controlaran els accessos pels passos soterrats del carrer de la Riera de Canyadó, l'avinguda d'en Martí Pujol i l'avinguda de Sant Ignasi de Loiola i també al Port.