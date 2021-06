"Diari d'una nazi", un al·legat contra la discriminació per raons d'origen

Encara que en ple segle XXI i a la vista del que ens envolta tot ens indueix a pensar que encara no ens hem pogut lliurar de la nefasta tendència de l'ésser humà a discriminar els altres per qualsevol raó, la veritat és que segueix causant adolorida sorpresa la forma en què una societat culta com l'alemanya va ser capaç, en la primera meitat de segle passat, d'arribar a creure superior a les altres i considerar els pobles veïns o propers com subhumans o a part de la seva pròpia societat, el col·lectiu jueu, com la causa de tots els seus mals ja condemnar-los a la desaparició. Però així va ser i el més trist és que aquelles teories acientífiques, absurdes i criminals van aconseguir ser acceptades per una majoria de la població, cosa que, no sense esforç, han superat amb sentiment de culpa les generacions posteriors.









De l'holocaust nazi dirigit molt primordialment contra els jueus, però també contra altres minories, i del maltractament infligit als nacionals dels països ocupats han escrit amb incontestable documentació els historiadors i han fabulat els novel·listes. També els fan dos autors espanyols, Enrique Coperías i Cristina García-Tornel, a "Diari d'una nazi" (Penguin Random House / B) novel·la en què situen a la ciutat polonesa de Cracòvia i durant l'ocupació nazi a dues dones alemanyes veïnes i les dues esposes de sengles oficials de la temudes SS. Una d'elles, com milions de dones de país, absolutament convençuda de la veracitat de les faules nazis i, per tant, de la innata maldat dels semites o de la inferioritat dels polonesos; l'altra, discretament discrepant de tot això amb sòlides raons per ser-ho, però també per amagar-ho. Entre les dues s'estableix una amistat que derivarà en relació fraternal i plena complicitat, cosa a la qual contribueix la perllongada absència d'uns marits molt ocupats en el desenvolupament de les seves tasques repressores, un d'ells a Auschwitz.







La casualitat vol que Ingrid, la nazi furibunda, desatesa pel seu marit, acabi enamorada del jardiner polonès -no vaig poder evitar el record, salvades totes les distàncies, de "L'amant de lady Chaterley" - i, per tant, en protectora de la seva fill i també d'una nena polonesa i jueva de tal manera que, a poc a poc, es veu obligada a canviar de discurs i adoptar una actitud diametralment oposada, mentre que la seva amiga Clara es troba implicada en una voràgine impredictible i inevitable que el condueix, com a última sortida, al seu autodestrucció i la de la seva pròpia família.





La trama argumental de "Diari d'una nazi" no és complexa, però sí el detallisme dels autors en el seu desig de descriure detalladament escenaris, paisatges, ambients, converses i situacions. Aquest propòsit converteix la novel·la en una obra molt extensa de gairebé 800 pàgines. A favor seu cal dir que està ben escrita, amb una un vocabulari ric i una contextualització en la Cracòvia ocupada de 1943 molt creïble. Potser es podrà discutir la versemblança d'alguns supòsits narratius, com l'atracció que sorgeix entre una nazi furibunda i el seu jardiner polonès, però menys encara l'apassionat amor d'un oficial de les SS per una jove "no ària", a punt de portar-lo a falsificar els seus antecedents i contreure matrimoni amb ella, tot i els gravíssims riscos que això hauria de comportar a tots dos. Ara bé, un cop més cal dir que no estem comentant un llibre d'història, sinó una obra narrativa en la qual totes les llicències són, dins del que cap, permissibles. Perquè a més a més, i com és ben sabut, l'amor és cec .... encara que de vegades calgui afrontar les conseqüències.