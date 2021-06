El Consell d'Europa vota l'informe Cilevics sobre els condemnats per l'1-O aquest dilluns amb el PP en contra

@EP







Aquest dilluns es vota a Estrasburg l' 'informe Cilevics' del Consell d'Europa sobre els condemnats del 'Procés'. El PP, per la seva banda, ha presentat quatre esmenes a l'informe "i defensarà a Estrasburg la democràcia espanyola i les decisions dels tribunals de justícia", tal com el portaveu adjunt d'Exteriors del Grup Popular, Pablo Hispán, li ha avançat a Europa Press.





En aquest informe es conclou que "la mera expressió d'opinions independentistes no és motiu de persecució penal". Al seu torn, explica que diversos polítics de Catalunya van ser processats i condemnats per sedició i altres delictes després de donar el seu suport al referèndum sobre la independència de Catalunya.





El PP, per la seva banda, insisteix que el referèndum de l'1-O va ser il·legal, ja que no respecten les previsions constitucionals que "estableix la Comissió de Venècia". D'altra banda, en les seves esmenes fan èmfasi en que els indults "van en contra del que està aprovat per la comissió GRECO del Consell d'Europa i mai poden fer-se per interessos polítics del Govern central".





Per aquesta raó, el PP, segons Hispán, vol "desautoritzar" l' 'informe Cilevics' per defensar amb això l'Estat de Dret d'Espanya. A més, ha avançat que malgrat que s'admeten les seves esmenes, ells votaria en contra de l' 'informe Cilevics'.