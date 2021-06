El Girona es queda a les portes de Primera Divisió

@EP





Girona i Rayo Vallecano es van veure les cares aquest diumenge en el partit que va decidir que els madrilenys tornessin a ser equip de Primera Divisió. El Girona va deixar escapar, una altra vegada, l'oportunitat d'ascendir de categoria al permetre que el Rayo remuntés el 1-2 que havien aconseguit en el partit d'anada.





Sembla ser que al Girona no se li donen bé els play-off, ja que aquesta és la quarta ocasió en què perden una final. Aquest diumenge van ser Álvaro i Trejo els que van acabar amb el seu somni de jugar a Primera, ja que van ser els qui van fer pujar el 0-2 al marcador de Montilivi.





El Girona de Francisco arribava al partit amb cert avantatge, ja que només havien de mantenir el resultat de l'anada. Però no van poder fer-ho, ni tan sols enfrontant-se a un Rayo que des del minut 35 tenia un jugador menys sobre la gespa.





Així, el Girona haurà de romandre al menys un any més a Segona Divisió, lluitant una nova temporada per l'ascens. El Rayo Vallecano, per la seva banda, tornarà a la màxima categoria al costat del Mallorca i l'Espanyol.