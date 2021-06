Desenes de dones denuncien a Pornhub per difondre vídeos de relacions sexuals no consentides

Desenes de dones han denunciat a Pornhub i a la seva empresa matriu per presumptament beneficiar sabent vídeos on es mostren violacions, explotació sexual infantil, tràfic de persones i altres tipus de relacions sexuals no consensuals, segons recull CNN.





A la querella el grup de dones afirma que l'empresa matriu de Pornhub, MindGeek, una de les majors companyies de pornografia en línia, és una "empresa criminal clàssica" amb una estructura empresarial creada per monetitzar el contingut sexual no consentit. L'empresa nega aquestes acusacions.





Wikipedia





La demanda va ser presentada per Brown Rudnick LLP en nom de 34 presumptes víctimes d'explotació sexual, violació i tracta de persones, incloent a menors d'edat, i busca danys i perjudicis i protecció per als demandants.





"És hora que les empreses i els individus que s'han beneficiat de continguts no consensuals i il·legals siguin responsables del seu delicte", afirma una de les dones que ha denunciat a l'empresa. "Em vaig unir a la demanda perquè busco justícia per a mi i per a les innombrables víctimes que no aixequen la veu", denuncia.







Al desembre, Mastercard, Visa i Discover van bloquejar als clients l'ús de les seves targetes de crèdit per a realitzar compres en Pornhub després que una columna del diari The New York Times acusés el lloc de mostrar abusos a menors i comportaments sexuals no consensuats. Pornhub va rebutjar aquestes acusacions, qualificant d'"irresponsables i rotundament falses".





No obstant això, l'empresa de pornografia implementar noves polítiques de seguretat en la seva plataforma. Les noves polítiques asseguraven que només els usuaris verificats poden publicar al web, que els vídeos en el lloc no poden ser descarregats i prometien un informe de transparència, entre altres canvis.