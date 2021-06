Joan Carles I va retirar 100.000 euros en efectiu cada mes durant quatre anys

Rei emèrit @ep





Un nova informació posa al Rei emèrit entre les cordes. Segons informa El Confidencial, el pare del rei Felip VI ha tret, durant quatre anys, una quantitat mitjana de 100.000 euros mensuals en efectiu d'una de les seves comptes ocults. Aquests diners presumptament procedeix de la famosa 'donació' dels 100 milions de dòlars d'Aràbia Saudita.





El fiscal suís que està investigant a Joan Carles I, Yves Bertrossa, està prestant especial atenció al compte que el emèrit tenia al banc Mirabaud. Segons recull El Confidencial, el monarca hauria tret els diners regalat per Aràbia Saudita en petites quantitats per complir amb els protocols helvètics per prevenir el rentat de diners i contra l'evasió fiscal. Després, portava els diners a Espanya sense deixar cap rastre.





El banc Mirabaud s'enfronta a serioses sancions per no investigar si aquestes quantitats havien estat declarades a la Hisenda espanyola prèviament o si per contra, aquests moviments perjudicaven a les arques del nostre país o les de l'Aràbia Saudita.







El passat 14 de maig, el fiscal suís Yves Bertossa va enviar tota la informació que havia recopilat sobre aquesta i la resta de comptes opacs a la Fiscalia del Tribunal Suprem. Segons expliquen algunes fonts al Confidencial, podria produir-se una reunió entre les dues parts en els pròxims dies. La Fiscalia del Tribunal Suprem té obertes tres investigacions al Rei emèrit per la seva presumpta fortuna oculta i, en qualsevol moment, podria ser imputat.