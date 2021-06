Moreno creu que els independentistes "no han après res" i els indults seran inútils

@EP





El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha considerat aquest dilluns que la mesura dels indults del Govern central als presos del procés no tindrà cap "utilitat" perquè els independentistes "no han après res", i fins i tot ja estan fent una "esmena a la totalitat a l'argumentari" de l'executiu de Sánchez sobre la decisió d'indultar-los.





En unes declaracions a Canal Sur Radio que ha recollit Europa Press, Moreno ha insistit a criticar la "decisió unilateral" del Govern central d'"excarcerar per la via política" persones que han comès delictes molt greus, com la vulneració de la màxima norma de convivència d'aquest país, la Constitució. "Van fer un cop d'estat contra l'Estatut i contra la Constitució", segons ha apuntat.





En opinió de Moreno, després de la decisió del Govern central, la pregunta que es fan és si això té cap "utilitat". La tindria, segons ha indicat, si els condemnats renunciessin a la seva "actitud colpista" i a l'intent de "vulnerar la Constitució" i abandonessin la confrontació, però tots "sabem que no servirà, ja estan fent una esmena a la totalitat a l'argumentari del govern".





Segons ha afegit el president andalús, els independentistes ja parlen d'un nou referèndum, de la "independència unilateral" i de "convulsió i ruptura social" a Catalunya.





Després de recordar que hi ha informes contraris del Tribunal Suprem sobre aquests indults, Juanma Moreno ha insistit que seran "un error perquè malauradament veig que l'independentisme català no ha après res", i està en una "utopia absoluta que no aconseguiran mai" i l'única cosa que fan és menyscabar la convivència a Espanya i Catalunya.