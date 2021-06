Sánchez anuncia que aquest dimarts es concediran els indults

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que demà proposarà al Consell de Ministres donar-li els indults als polítics empresonats pel Procés independentista de Catalunya.





El cap de l'Executiu ha anunciat la mesura al Teatre de Liceu, a Barcelona, on ha estat increpat pel púbñic. "El Govern d'Espanya ha optat per obrir la porta a la reconciliació", ha respost el president, afirmant que entén a aquelles veus que no estan d'acord amb aquesta decisió.





[HI HAURÀ AMPLIACIÓ...]