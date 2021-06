Pedro Sánchez anuncia que indultarà als líders del procés en el Consell de Ministres d'aquest dimarts

Pedro Sánchez en la seva intervenció al Liceu aquest dilluns / @Catalunyapress





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts els indults als presos independentistes empresonats per impulsar el 1-O.





Ho ha dit aquest dilluns en la conferència 'Retrobament: un projecte de futur per a tota Espanya', pronunciada en el Gran *Teatre del *Liceu de Barcelona.





Ha assegurat que el Govern ha decidit "afrontar el problema i buscar la concòrdia", i per això aquest dimarts proposarà els indults al Consell.





"Pensant en l'esperit constitucional de concòrdia, proposaré al Consell de Ministres concedir l'indult als nou condemnats en el judici del '*procés' que hui estan a la presó", i ha subratllat que la mesura de gràcia és un primer pas per al projecte de retrobament i concòrdia que busca per a superar el conflicte.





Considera que és el moment de fer-lo, perquè ja ha acabat la via judicial amb la sentència ferma del Tribunal Suprem (TS), perquè el Govern està obligat a tramitar les peticions d'indults i perquè creu que la pandèmia ha transformat la societat: "Ens ha recordat fins a quin punt ens necessitem els uns als altres".





Ha argumentat que algú ha de donar un primer *pasopara aconseguir el retrobament i l'acord: "El Govern d'Espanya farà el pas ara. El meu govern aprofitarà qualsevol motiu i ocasió per a propiciar el retrobament entre la societat catalana i el conjunt de la societat espanyola".





"He vingut a Barcelona, a Catalunya, convençut que en els pròxims dies la democràcia espanyola farà un gran pas perquè es produïsca aquest retrobament que és necessari i urgent. No cal esperar el moment més propici; si hi ha un moment per a unir-nos, és aquest", ha raonat.





Sánchez ha defensat que la seua voluntat de retrobament no és d'ara, sinó que ve des de lluny, i ha fet referència al seu discurs d'investidura, en el qual es va comprometre a superar el conflicte català i prioritzar el diàleg per a obrir passe a la política i acabar amb la confrontació.





Segons el president de l'Executiu, ja hi ha molts catalans que estan prenent la mà tendida de la reconciliació, i creu que el Govern no pot quedar-se arrere, sinó que estan "obligats a esbrossar el camí".





CITA A MIQUEL MARTÍ I POL





Sánchez ha pronunciat la conferència en l'escenari del *Liceu al costat de la 'senyera', la bandera d'Espanya i la de la UE --en aquest ordre--, i ha començat donant els bon dia en català i citant un vers del poema 'Llaura *mateix' del mort poeta Miquel Martí i Pol: "Som on som, i som on som (Estem on estem, i estem on estem)".





"Estem on estem. Estem davant la suma incalculable de càlculs errats de tots davant una realitat que no volem cap, però que hem fet entre tots", i ha afirmat que cal posar els peus en la terra i treballar per a superar aquesta situació.





CITA A JUAN MARSÉ





"Podríem seguir així indefinidament, continuar amb el memorial de greuges, tornar als retrets, recrear-nos en els problemes, buscar noves causes o més culpables", ha dit.





Ací ha parafrasejat al mort novellista Juan Marsé: "I podríem seguir així tancats amb un sol joguet, com diria el geni català Juan Marsé. Podríem seguir indefinidament amb un sol i trist joguet: la discòrdia. O bé podríem abandonar aqueix joguet i dedicar el nostre temps i totes les nostres energies a resoldre el problema i apostar per la concòrdia, que significa literalment 'amb cor", i ha assegurat que això és el que farà el Govern.