Aquesta és la història de cinc ciutats que van acabar enfonsades sota el mar

A Occident hem passat segles buscant l'Atlantida sense prestar atenció a moltes altres ciutats que en el seu dia també van ser pròsperes i van acabar enfonsades sota el mar.





Els éssers humans sempre han necessitat estar a prop de l'aigua per poder sobreviure, i per això les ciutats més pròsperes han nascut prop de la mar o de grans rius. El mar va ser clau per al comerç, i la majoria de civilitzacions tenien assentaments costaners des dels que interactuaven, tant econòmica com socialment, amb altres societats.





No obstant això, el mar és salvatge: un dia pot aportar-te riquesa i a el següent reclamar el teu territori. I quan ho fa, pot destruir allò que ha trigat segles a construir-se, a més de portar-se per davant milers de vides humanes. En aquest article explorarem cinc ciutats que ara estan enfonsades a les profunditats de l'oceà.





Saeftinghe, Països Baixos





Aquest llogaret, que al seu dia va ser pròspera, es va enfonsar en 1584 i ara és un pantà conegut com la Terra Ofegada de Saeftinghe. Al segle XIII, la gent va drenar el pantà per poder construir en terra fèrtil i, per intentar evitar el seu destí, van aixecar dics al voltant de la terra recuperada. No obstant això, res va sortir com esperaven.





Saeftinghe en l'actualitat @WIKIPEDIA





Gran part de la terra al voltant de Saeftinghe es va perdre en el Diluvi de Tots Sants de 1570, però el cop final va arribar amb la Guerra dels 80 anys. Els soldats holandesos que lluitaven a la guerra per la independència d'Espanya es van veure obligats a destruir l'última barrera del dic mentre defensaven Anvers, permetent que les aigües de l'Escalda s'apoderessin de la ciutat. No obstant això, una llegenda local explica una història lleugerament diferent, i culpa de la inundació de 1570 a la ira d'una sirena captiva per la gent de poble. Avui dia, l'assentament està enterrat sota capes de sorra i argila.





Rungholt, Alemanya





Es va enfonsar el 16 de gener de 1362. La ubicació exacta de Rungholt, considerada durant molt temps una llegenda, segueix sense estar clara, encara que els artefactes i l'evidència de cultiu de la terra que s'han trobat al Mar de Wadden apunten al seu existència: era un port comercial, segons un estudi publicat a la revista Quaternary International. Es creu que la inundació de San Marcelo, també coneguda com el Gran Ofegament dels Homes, és la culpable de la desaparició de la ciutat. Les marees de tempesta causades per un cicló extratropical van arrasar des del Mar de Nord, delmant les costes de les Illes Britàniques, els Països Baixos, el nord d'Alemanya i Dinamarca. Van morir milers de persones.







Ciutat Lleó, Xina





Aquesta vall a la província xinesa de Zhejiang va ser inundat intencionalment el 1959 per crear una presa al Xin'an que generés energia hidroelèctrica per a la regió. D'aquesta manera, es va crear el llac Qiandao.





Submergida a una distància d'entre 25 i 40 metres per sota de la superfície d'aquest llac artificial es troba una antiga ciutat congelada en el temps. Es creu que té al voltant de 1.400 anys, encara que alguns asseguren que certes estructures són encara més antigues. La ciutat estava a la base de la muntanya Wu Shi (Cinc Lleons), que ara també està parcialment submergida. Sovint anomenada l'Atlàntida d'Orient, la ciutat va ser redescoberta en 2001 en una excursió de busseig i és una relíquia ben conservada del seu temps. Els temples, pagodes i altres estructures romanen intactes gràcies a la puresa de l'aigua, donant als arqueòlegs un de les millors finestres per endinsar-se en l'arquitectura de l'antiga xinesa.







Port-Royal, Jamaica





Gravat que representa l'antiga Port-Royal - Viquipèdia









Es va enfonsar el 7 de juny de 1692. El refugi pirata caribeny de Port-Royal era conegut com "la ciutat més perversa de la Terra". Segons la BBC, un devastador terratrèmol i el tsunami que va venir després van deixar dos terços de la ciutat sota l'aigua. L'intens tremolor va liquar la sorra sota dels aproximadament 2.000 edificis de maó, que van ser desplaçats i es van enfonsar al mar. Dels 6.500 habitants estimats de la ciutat en aquest moment, es creu que 2.000 van morir en el terratrèmol i el tsunami. Altres 3.000 van morir com a conseqüència de lesions i malalties, segons la UNESCO.





Atlit Yam, Israel





És la ciutat més antiga sota el mar que s'ha trobat. Es calcula que es va enfonsar al 6.300 aC i va romandre oculta més de 8.000 anys fins que l'arqueòleg marí Ehud Galili la va descobrir mentre examinava la sorra a la recerca de naufragis en 1984.





Després de moltes excavacions a la zona han aflorat cases rectangulars i les restes d'un pou de pedra seca. Una de les troballes més interessants va ser una estructura de megàlit, semblant a Stonehenge construïda al voltant d'una deu i feta de set pedres enormes que pesen al voltant de 1.300 lliures (600 quilograms) cadascuna. També s'han trobat tombes i restes humanes. Un estudi de Live Science suggereix que és probable que la ciutat acabés coberta per les onades a causa d'un tsunami.