Descobreixen per què els gerds protegeixen enfront del càncer de còlon

Un equip de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (Ifapa) 'Albereda de Bisbe' de Còrdova, dependent de la Junta d'Andalusia, al costat de centres del Regne Unit, Itàlia i Aràbia Saudita, ha determinat quins elements efectius i beneficiosos del gerd arriben al còlon després de la digestió, i ha demostrat, mitjançant un procés de digestió ex vivo, és a dir, en una digestió real, que el seu consum contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront del càncer colorectal.





Els estudis, segons ha informat la Fundació Descobreix, han determinat la presència en el còlon de polifenols de gerd, uns compostos amb acció antioxidant i antiinflamatòria. A més, posen de manifest que tenen un paper de protecció contra el càncer colorectal, per la seva activitat contra l'estrès i mort cel·lular.





A l'article 'Ex viu fecal Fermentation of human ileal fluid collected after raspberry consumption modifies (poly) phenolics and modulates genoprotective effects in colonic Epithelial cells', publicat a la revista Redox Biology, els científics responsables de l'estudi demostren que aquestes substàncies actuen després de la digestió intestinal, evitant l'estrès oxidatiu de les cèl·lules i, per tant, la seva mort.





D'aquesta manera, aporten una justificació més precisa per incloure aquest fruit vermell dins dels aliments recomanats en la dieta per prevenir el càncer de còlon, el de més incidència en la població.





Referent a això, la investigadora de l'Ifapa 'Albereda de Bisbe' de Còrdova i cooautora de l'article, Gemma Pereira-Car, ha destacat que han aconseguit determinar "la proporció exacta dels compostos que arriben al còlon després de la digestió. A més, hem comprovat en cultius cel·lulars que l'acció microbiana transforma certes molècules, presents inicialment en el gerd, en àcids fenòlics que exerceixen l'acció beneficiosa en l'organisme ".





En l'estudi es van avaluar els metabòlits i catabòlits dels polifenols del gerd, és a dir, tots els seus derivats, amb una major precisió i exactitud en un context fisiològicament rellevant, ja que es desenvolupa en un entorn ex vivo, és a dir, amb una digestió humana real. A més, la investigació també ha inclòs l'anàlisi de la massa digerida que procedeix de l'ili, anomenada líquid ileal, extret de les borses dels pacients sense còlon.





Els procediments de digestió simulats no poden imitar completament el procés que es desenvolupa en l'organisme, a causa de la dificultat de replicar la quantitat d'enzims que intervenen i les múltiples reaccions que es produeixen. Tampoc es poden estudiar els components en el mateix procés real, ja que seria necessària una intervenció quirúrgica a un pacient sa.





Després del consum de gerds, els polifenols que sobreviuen a la digestió a l'intestí prim ingressen al còlon, on estan subjectes a l'acció microbiana. L'objectiu de la investigació era conèixer la degradació i l'acció d'aquests compostos en aquest moment.





En algunes ocasions, les dades que s'obtenen mitjançant simulacions de laboratori no ofereixen la necessària exactitud per comprendre en profunditat l'acció concreta d'aquest fruit. En aquest cas, els treballs s'han realitzat treballant amb pacients als quals ja se'ls havia practicat una colostomia. D'aquesta manera, s'ha aconseguit una major precisió en els resultats.





Els estudis han inclòs l'anàlisi de la massa digerida que procedeix de l'ili, anomenada líquid ileal, extret de les borses dels pacients sense còlon. S'hi inclouen els compostos antioxidants del gerd no absorbits per l'intestí prim.





En una persona sense aquesta patologia, aquest digerit aconseguiria el còlon, on els bacteris, també conegudes com microbiota intestinal, la degradarien. Els nutrients resultants passen al torrent sanguini però, al mateix temps, actuen de manera beneficiosa protegint les cèl·lules de la paret de l'intestí.





Els gerds són rics en antocianines, compostos que atorguen el color vermell a les gerds i tenen un alt poder antioxidant, antiinflamatori i anticancerigen.





Després de la determinació dels compostos que es formen durant la digestió, els experts van sotmetre les mostres de líquid ileal a fermentació fecal per replicar el que passaria en el còlon en subjectes sans. Així, es van analitzar les substàncies produïdes per detectar canvis en la composició química, concretar l'activitat d'aquests compostos en la protecció contra el dany de l'AND i conèixer l'activació de NRF2-ARE, una proteïna amb alt poder antioxidant. D'aquesta manera s'estableix amb precisió quin component exacte resulta i com actua en les cèl·lules en l'última part de l'tracte intestinal.





SUBSTÀNCIES VERMELLES ANTIOXIDANTS





Un dels grups de substàncies analitzades són les antocianines, uns compostos que pertanyen al grup dels flavonoides i que, segons ha precisat la investigadora de l'Ifapa de Còrdova, "són les que atorguen el color vermell aLs gerds i tenen un alt poder antioxidant , antiinflamatori i anticancerigen ", apunta la investigadora.







Aquest estudi ex vivo ha demostrat que romanen en el líquid ileal i són transformades per la microbiota intestinal. Això provoca un augment significatiu en la concentració total de compostos fenòlics i aromàtics disponibles després de la digestió perquè actuïn en el còlon.





A més, s'han observat els beneficis de l'acció d'aquests compostos fenòlics derivats de la digestió de les antocianines en els teixits analitzats, ja que s'incrementa o disminueix l'expressió d'alguns gens implicats en la prevenció de càncer de còlon mentre que en els pacients colostomitzats no es produïen. Això destaca la importància de la digestió colònica en la transformació d'aquests compostos bioactius del gerd.





Aquesta investigació s'ha finançat mitjançant el Setè Programa Marc de la Unió Europea, amb el projecte 'Bachberry', amb la participació deL Ministeri de Ciència i Innovació, el National Processed Raspberry Council de el Ministeri d'Agricultura dels Estats Units, la Divisió de Serveis Analítics i Científics de el Medi Ambient (resas) de el Govern d'Escòcia i la Universitat Rei Saud de l'Aràbia Saudita.