Endesa adequa sis línies elèctriques del Baix Camp per preservar les aus protegides

Endesa ha adequat sis línies elèctriques del Baix Camp (Tarragona) amb l'objectiu de preservar espècies d'aus protegides i amenaçades, amb una inversió de gairebé 33.000 euros aportats íntegrament per l'empresa.





Concretament, la companyia ha reformat 12 suports dels municipis de Botarell, la Selva de Camp, Mont-roig de Camp, Montbrió de Camp i Alcover, aquest últim de la comarca de l'Alt Camp (Tarragona), ha informat la companyia aquest dilluns a un comunicat.





La reforma ha consistit a instal·lar a les torres elèctriques diferents elements de protecció, com fundes aïllants, just abans i després de la cadena d'aïlladors per reduir el risc elèctric en el moment en què una au aterra o alça el vol.





A Tarragona, Endesa va invertir el 2020 un total de 732.00 euros en adequar 222 suports i aquesta actuació, concretament, ha comportat "una millora en la seguretat global de les instal·lacions", beneficiant a tots els clients que en depenen.





Aquestes actuacions s'emmarquen en el conveni de col·laboració que Endesa va signar a l'agost amb el Govern, amb l'objectiu de "mitigar els riscos d'electrocució i col·lisió d'aus a la xarxa elèctrica" i, d'aquesta manera, la companyia es compromet a adequar tots els suports qualificats en 2014 com a susceptibles de perill.





L'acord estipula que s'introduiran aquestes mesures en tots aquells suports que es puguin detectar com a perillosos en un futur, d'acord amb els criteris establerts per la Generalitat.