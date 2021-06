Un home descobreix que el seu fill és el seu oncle al saber que la seva nòvia va tenir un romanç amb el seu avi

Les famílies poden ser complicades, especialment quan les parelles se separen o hi ha hagut infidelitat en algun moment. Però, hi ha poques situacions tan complicades com l'arbre genealògic d'aquest home, que va descobrir que el seu fill en realitat és el seu oncle, segons recull el diari britànic Mirror.



L'usuari d'TikTok @ stacks1400 es va adonar del devastador després de descobrir que la seva nòvia, la mare del seu fill, havia tingut una aventura amb el seu propi avi mentre vivien amb ell. "Vaig descobrir que el meu fill era realment el meu oncle", explica en un vídeo a TikTok. "El meu avi va estar fotent a la meva noia tot el temps que vam estar amb ell", lamenta.







L'home rep missatges de suport a TikTok





"Ho sento molt per tu, sé que sembla fosc ara. Pren-te un temps per a tu. No et mereixies això, però hi haurà més persones per a tu", va comentar un seguidor de TikTok que el va recolzar. Un altre va afegir: "No deixis d'estimar a aquest nen, és el teu moment de mantenir-te ferm en tot això. Trenca el cicle i estima a aquest noi, sense importar el títol que tingui".





Després de rebre una afluència de bons desitjos de seguidors preocupats, molts ho van interrogar per obtenir més detalls sobre com podria haver succeït sense que ell ho sabés. L'home va continuar explicant que havia despenjat el telèfon de la seva nòvia mentre ella es dutxava i va descobrir "anys de missatges, fotos i coses explícites". Una cosa que sens dubte, no oblidarà mai.