VÍDEO: Aquest home s'ha gastat més de 150.000 euros en operacions per semblar un filtre

Instagram, snapchat o TikTok són les xarxes socials per excel·lència que ofereixen un ampli ventall de filtres per "decorar" la realitat que es comparteix en elles. Els filtres que ofereixen van des del qual canvia el fons de l'escena per un altre en una paradisíaca platja o el que transforma un simple rostre mortal en una espècie de ser mitològic gairebé perfecte -suposant, és clar, que la perfecció estètica existeixi.

















Per Aneece Malik, un home de 32 anys, de Whitefield, Manchester, els filtres van suposar un salvavides per sentir-se còmode a l'hora de publicar fotografies seves en xarxes socials. De fet, per la seva urgent inseguretat, va estar utilitzant filtres durant molt de temps, fins que va decidir operar-se el rostre per canviar el seu aspecte.





Aneece assegura que sotmetre als retocs de llavis, celles, mandíbula, barbeta i galtes l'han ajudat a tenir un millor aspecte, "millor" que molts d'aquests filtres que feia servir abans.





L'home, que ara viu a Antalya, Turquia, ha invertit ni més ni menys de 151.000 euros en els retocs, alguns dels quals ha de seguir fent-se cada un o dos mesos, com és el cas de les injeccions antiarrugues.





Tot i això, l'esforç econòmic li ha valgut la pena, diu, perquè ara els seus seguidors en xarxes socials s'han disparat i també crida l'atenció al carrer