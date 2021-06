Detinguda una dona per pegar una pallissa a la seva mare de 91 anys

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 58 anys com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després de presumptament agredir la seva pròpia mare, de 91 anys, perquè s'havia negat a donar-li diners, segons ha informat la Direcció Superior en un comunicat.





Els agents van ser reclamats cap a les 22.00 hores per la Sala el 091 perquè es dirigissin a un domicili de districte d'Exposició, on sembla que una dona hauria estat agredida per la seva filla.





Un cop al lloc, un familiar, que va ser qui va donar l'avís tant a la policia com als serveis sanitaris al veure l'estat en què es trobava la seva àvia, va facilitar als agents l'entrada al domicili, on es van trobar a una dona d'avançada edat asseguda en una cadira al saló, amb diversos hematomes i esgarrapades al cos, plorant i molt nerviosa.





Els policies van comprovar que també hi havia objectes trencats escampats per terra. Després d'entrevistar-tant amb la víctima, com amb la presumpta agressora i el familiar, van concloure que la dona suposadament havia demanat diners a la seva mare, de 91 anys, que s'havia negat a donar.





Per aquest motiu, la filla presumptament va començar a insultar, escopir i agredir la seva mare, a la qual va arribar a tirar a terra, i hauria trencat i llançat diversos objectes. La dona, amb antecedents policials, va quedar detinguda com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i ja ha passat a disposició judicial.