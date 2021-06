Casado es planteja denunciar el Govern central per no dir-li que era un "possible objectiu" dels CDR

El president de el Partit Popular, Pablo Casado, ha assegurat aquest dilluns que el seu partit es reserva accions legals contra el Govern central per no haver avisat que els CDR independentistes el tenien en el punt de mira de les seves accions durant l'última campanya electoral.





En la seva intervenció davant els diputats i senadors de PP, Casado s'ha fet ressò d'un recent informe de la Guàrdia Civil que apunta que els Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts amb explosius tenien plans d'atemptats i van realitzar diverses recerques en Internet de "possibles objectius" entre diferents personalitats contràries a la independència de Catalunya, entre els quals figurava el president del PP.





Pablo Casado en un Congrés de l'PP @ep





Segons ha explicat, el Govern sabia d'aquestes amenaces durant la campanya electoral de novembre de 2019 i en canvi ell ho desconeixia, i fins i tot negar la informació quan se li preguntava des del PP: "Estaven més ocupats de desenterrant dictadors de segle XX com per ocupar-se de terroristes del XXI ", ha dit.





A CONTRAST AMB EL QUE VA PASSAR A LA CAMPANYA DEL 4M





És més, ha retret al Govern que ni tan sols hagi condemnat aquests fets, en contrast amb l'actitud que va mantenir durant la campanya electoral de Madrid amb les cartes amb bales que van rebre Pablo Iglesias i Fernando Grande Marlaska, entre d'altres.





"Encara no he sentit una condemna de Govern com les que s'exigien durant la campanya madrilenya als sobres de bales i navalles", ha proclamat el president dels populars, recollint un fort aplaudiment de l'auditori.





En aquesta ocasió, ha prosseguit, ha succeït alguna cosa "extremadament greu" perquè el Govern "va tenir coneixement d'aquests fets durant la campanya electoral de novembre de 2019". "I no només no ens van informar sinó que van negar aquesta informació quan els preguntem. Es veu que estaven massa ocupats desenterrant dictadors del segle XX com per ocupar-se de defensar-nos de terroristes del segle XXI", ha emfatitzat.





Així les coses, ha recalcat als parlamentaris de PP que la direcció del partit es reserva les accions legals oportunes per "determinar la incompetència" o depurar les "responsabilitats" que corresponguin per no informar d'aquestes amenaces.





"Van acceptar als nois de la gasolina en el sistema per desestabilitzar el sistema i sobre dient que el reforçaven, però és que ara pretenen fer un pas més. Això és el sanchisme, que ha devorat com Saturn al socialisme constitucional", ha conclòs, en al·lusió als indults als condemnats pel 'Procés' amb què, al seu parer, Pedro Sánchez "només busca seguir en el poder".