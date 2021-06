Julia Otero torna a la ràdio i emociona als seus oients

Júlia Otero @ep





La periodista Julia Otero --retirada temporalment per sotmetre a un tractament contra el càncer-- ha tornat aquest dilluns als micròfons d'Onda Cero per posar-se a al front per un dia de 'Julia en la onda'.





Segons ha indicat l'emissora de Atresmedia Ràdio, Otero ha assegurat al programa que "volia donar una sorpresa als oients" i s'ha presentat com "la substituta de Carmen Juan". "La comandant en cap actual ha tingut una urgència familiar i ella acudeix a la cita com a suplent ocasional", ha explicat.





Onda Cero ha destacat que la directora de 'Julia en la onda' ha tornat en diverses ocasions al programa des que es retirés temporalment dels micròfons. El dia del seu aniversari, Julia Otero va aparèixer per sorpresa en el seu espai radiofònic i explicava que el seu tractament "estava anant molt bé".





"Aquest dilluns, hem tornat a comptar per 'sorpresa' i de forma excepcional amb la direcció i la veu de Júlia en el seu programa. Des que es va retirar dels micròfons, Julia reconeixia que" la ràdio li feia molta companyia ara que era oient ' ", ha apuntat Onda Cero. Sens dubte, gran sorpresa que ha posat la pell de gallina als seus oients.