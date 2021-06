Així ha reaccionat Kiko Rivera al saber que Isabel Pantoja el desheretarà

La situació entre Isabel Pantoja i Kiko Rivera sembla completament irrecuperable. Així, després de les crítiques públiques del Dj cap a la seva mare i d'haver demandat al seu oncle Agustí per presumptes delictes d'apropiació indeguda, estafa i administració deslleial, la tonadillera ha pres una decisió que, lluny d'intentar una reconciliació amb el seu fill, s'allunya d'ell més que mai.





Kiko Rivera @ep





I és que segons 'socialité' Isabel Pantoja hauria respost a les últimes accions de Kiko iniciat els tràmits legals per desheretar el seu 'pequeño de l'alma'. Una informació de la qual el Dj s'assabentava pel programa presentat per María Patiño i a la qual responia, completament indignat, a través de les seves xarxes socials.





"Quina pena de família tinc i què avergonyit em sento de pertànyer-hi", publicava Kiko a Instagram abans de dedicar un missatge duríssim dirigit la seva mare: "Senyoreta, preocupi's primer dels seus problemes i solucioni el que deu, entre d'altres, a la kioskera. El que li quedi, si li sobra alguna cosa, s'ho pot ficar el seu germà per on li càpiga. Fi de la qüestió ".





Poc després, i davant l'allau de crítiques per parlar així de Pantoja, Kiko es reafirmava en els seus atacs a la seva mare assegurant a la mateixa xarxa social que "estic en el meu dret de posar, dir, treure o no treure el que em surti de els collons. Ho enteneu veritat? Era per a recordar-ho a alguns i algunes", deixant clar que no es penedia de les seves dures paraules cap a la tonadillera després d'assabentar-se que pensa deshererdar-lo.





No obstant això, aquest dilluns, visiblement més tranquil i alleujat, Kiko ha tornat a prendre la paraula per a confessar com se sent i revelar que, després de tants mesos patint pel seu distanciament amb la seva mare, s'ha adonat que el que tant li feia mal ha deixat d'importar i, ara sí, ha decidit centrar-se en el que li importa realment: "la meva feina, la meva vida. Tota la resta és millor oblidar-ho".





"Ja ha passat el pitjor. Vaig pensar que mai se me n'anava treure aquest nus de l'estómac. Però un dia el nus va començar afluixar i cada vegada feia menys mal. Fins que de sobte t'adones que no has pensat en això en tot el dia. I ni tan sols ets capaç de recordar perquè et feia mal tant", ha publicat Kiko a Instagram en el que suposa tota una declaració d'intencions en què, tot i no nomenar a Isabel Pantoja, no podem deixar de pensar que és a la tonadillera a qui es refereix quan confessa que el "nus a l'estómac" que tant li feia mal i que va creure que estaria en ell per sempre, s'ha afluixat tant que ja ni tan sols pensa en això.





Sens dubte, una contundent resposta amb la qual Kiko fa creu i ratlla, demostrant que tot i que la seva mare tingui intencions de desheretar-lo, a ell ja no li importa i, ara sí, es centrarà en la seva vida i en el seu treball, cada vegada més allunyat de la tonadillera.