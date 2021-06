Triomfa la moció de censura contra el primer ministre suec

El Parlament de Suècia ha aprovat aquest dilluns una moció de censura contra el primer ministre, Stefan Löfven, que ha de decidir ara si convoca eleccions anticipades o dimiteix i deixa en mans del president de Parlament que encarregui als principals partits teixir una nova majoria.





Stegan Lofven @ep





El Partit de l'Esquerra havia promogut la moció a compte d'una polèmica amb la normativa que regiria el preu dels lloguers en els pisos de nova construcció. La iniciativa ha estat aprofitada per altres formacions per tombar Lofven, que estava al front d'un Govern en minoria.





La proposta ha rebut el vistiplau de 181 diputats, sis per sobre de la majoria necessària, segons mitjans locals. El primer ministre té ara una setmana de termini per decidir si, per primera vegada des de 1958, Suècia celebra eleccions anticipades --haurien de fer-se en un termini de

3 mesos--.





Lofven ja ha confirmat davant els mitjans que per ara prefereix no prendre cap decisió i, després de recordar que té set dies per inclinar-se per un o altre camí, ha promès seguir treballant i, arribat el cas, assumir la "responsabilitat" que li correspongui.





COMPLICAT EQUILIBRI





El dirigent socialdemòcrata ha tingut problemes per governar pràcticament des del principi, després que les eleccions de 2018, en què la ultradreta va aconseguir un ampli suport, el deixessin com a únic soci al Partit Verd, amb suports externs puntuals de diverses formacions, entre ells el Partit d'Esquerra.





La líder d'aquest últim partit, Nooshi Dadgostar, ha argumentat aquest dilluns abans de la votació que no van presentar "a la lleugera" la moció de censura, sinó com una eina d'últim recurs. "Quan ningú més vol contribuir a la solució, hem acabat", ha sentenciat davant els diputats.





No obstant això, Lofven s'ha referit a l'amalgama de partits que s'han unit aquest dilluns contra ell per defensar que es tracta d'un acord "molt temporal", sense capacitat per tant per presentar una alternativa que pugui donar peu a una nova coalició. Així mateix, ha recordat el difícil que va ser al seu dia aconseguir un mínim consens per tenir un Executiu.