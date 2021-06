El Departament de Comerç dels EUA rescindeix formalment les prohibicions sobre TikTok i WeChat

El Departament de Comerç dels Estats Units ha rescindit formalment les restriccions que s'aplicaven sobre TikTok i WeChat i que impedien a empreses i ciutadans de país realitzar transaccions amb aquestes companyies, desfent així una de les últimes mesures que es van aprovar durant el mandat de Donald Trump com a president dels Estats Units.





Segons ha informat el Departament en un comunicat enviat al Federal Register, al BOE nord-americà, aquesta nova decisió compleix així amb l'ordre executiva aprovada pel president Biden el passat 9 de juny.





TikTok @ep





El nou marc normatiu aprovat per l'actual Administració de país substitueix les tres ordres executives que Trump va signar per prohibir l'ús d'aquestes xarxes socials, a més d'altres aplicacions de comunicació i finances xineses. Les ordres aprovades per Biden són més generalistes i es basen en una sèrie de criteris, en lloc d'estar dirigides a aplicacions o empreses concretes.





La Casa Blanca va subratllar fa dues setmanes que l'Administració Biden "està compromesa amb la promoció d'un Internet segur, fiable, interoperable i obert, la protecció dels drets humans en línia 'i' offline 'i el suport de l'economia digital global i vibrant ".





Així, l'ordre executiva aprovada per Biden incorpora un marc de decisió "rigorós" i d'acord amb una sèrie de criteris i fets per tallar qualsevol risc que comportin les aplicacions de programari per a les telecomunicacions de país.





TikTok mai va arribar a ser prohibida de manera efectiva en Estats Units perquè la Justícia va permetre que seguís operativa fins dilucidar si la norma aprovada per Trump s'ajustava a la legalitat o no.