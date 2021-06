Naturgy invertirà a les seves xarxes d'electricitat a Espanya més de 900 milions d'euros per impulsar la seva digitalització i la transició energètica

Naturgy invertirà a Espanya, a través de la seva filial de distribució elèctrica UFD, 920 milions d'euros en el període 2021-2024 per impulsar la seva digitalització i avançar cap a la transició energètica.





Per àrees d'actuació, un terç del pla total d'inversions estarà dedicat a la digitalització de les xarxes, un altre a la integració de nova generació renovable i una altra tercera part a la connexió de nous consumidors, amb l'objectiu de dotar de més intel·ligència a les xarxes de UFD per millorar millorin la qualitat de subministrament i permetre als usuaris gestionar el seu consum de forma més sostenible i eficient. Per àrees, el pla destinarà al voltant del 60% de les inversions a reforçar les xarxes elèctriques i millorar la qualitat del subministrament a Galícia i un 40% a la zona centre de país (Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, principalment).





NATURGY





El director general de Gestió de l'Energia i Xarxes Naturgy, Pedro Larrea, ha assenyalat que "per Naturgy la transició energètica és una oportunitat. La nostra companyia està immersa en un procés de transformació que implica, entre altres aspectes, continuar impulsant la digitalització de la xarxa de distribució elèctrica. Aquest impuls permetrà introduir millores en la seva operació, millorar la qualitat del subministrament i proporcionar als nostres clients serveis digitals i més respectuosos amb el medi ambient ".





El pla d'inversions per als propers exercicis dóna continuïtat a l'esforç inversor que la companyia distribuïdora ha realitzat a Espanya en els últims anys i gràcies al qual ha aconseguit reforçar la xarxa i millorar la qualitat del subministrament fins convertir les seves xarxes elèctriques a Espanya en unes de les més modernes, competitives i eficients a nivell europeu.





Les inversions realitzades en els darrers anys han permès millorar substancialment el temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada en mitja tensió (TIEPI), el principal indicador de la qualitat del servei. El 2020, el TIEPI de les xarxes de UFD a Espanya va millorar un 6,3% respecte al valor registrat en 2019, reduint-de 42 a 40 minuts.





UFD és el tercer major distribuïdor d'electricitat en el mercat espanyol. Al tancament del 2020, la companyia donava servei d'electricitat a 3,8 milions de clients a Espanya, un 0,4% més que el 2019.





La digitalització de UFD





UFD està incorporant les noves tecnologies a les seves xarxes elèctriques amb l'objectiu de convertir-les en xarxes cada vegada més intel·ligents que siguin capaços de processar i integrar totes les accions que realitzen els agents connectats a elles: generadors, distribuïdors i consumidors.





La distribuïdora utilitza ia tècniques d'analítica avançada de dades i intel·ligència artificial (IA) que li permeten, entre altres coses, la detecció d'incidències, irregularitats i fraus. Gràcies a l'Big Data, els algoritmes avançats processen milers de senyals analitzant patrons i sent capaços de determinar si s'estan produint situacions anòmales a la xarxa.





En el seu procés de digitalització, UFD ha incorporat també l'ús d'aparells aeris no tripulats com els drons per a la vigilància i millora de les seves xarxes elèctriques, optimitzant costos i millorant la seguretat, al reduir els riscos en els treballs d'inspecció.