Hisenda farà més de 6.500 investigacions aquest any per prevenir el frau i l'evasió fiscal

El Govern central preveu que es duguin a terme 6.591 investigacions en l'àmbit tributari durant aquest any per detectar activitats no declarades com a part del seu objectiu d'abordar els reptes de la prevenció del frau i l'evasió fiscal i la lluita contra ells.





Així consta en el 'Component 27' de l'annex publicat per la Comissió Europea sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, en el qual l'Executiu de Pedro Sánchez preveu també per aquest any incrementar el nombre d'efectius de l'Agència Tributària fins els 26.320.





La finalitat és arribar a una plantilla de dimensions més pròximes a les que han estat habituals durant tota la seva història, en què gairebé sempre ha comptat amb més de 27.000 empleats, aconseguint màxims a l'entorn dels 28.000.





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero @ep





La plantilla de l'Agència Tributària s'ha reduït respecte de la disponible abans de la crisi econòmica de 2008. L'esmentada situació s'ha produït com a conseqüència de la combinació de dos factors: d'una banda, l'elevada edat mitjana de la plantilla, amb el consegüent escenari de jubilacions en els propers anys, i, de l'altra, les dificultats per a la incorporació de nous efectius després de successius anys amb ofertes d'ocupació públiques reduïdes.





OPTIMITZAR ELS SISTEMES INFORMÀTICS A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL





A més, dins dels objectius fixats per l'Executiu de cara a aquest any pel que fa a aturar la frau fiscal, es recull augmentar i optimitzar l'ús dels sistemes informàtics en la cooperació internacional per lluitar contra el frau i l'evasió fiscals.





Per millorar el compliment de les obligacions tributàries, en particular dels contribuents que figuren en el registre com a contribuents estrangers, l'Agència Tributària portarà a terme un projecte que utilitzarà nova informació sobre els contribuents obtinguda d'acord amb diverses normes internacionals.





Entre elles, destaquen la Llei de compliment tributari de comptes estrangers (FATCA, en la sigla en anglès) i el 'Common Reporting Standard' (CRS).





L'objectiu del projecte serà que les dades fiscals de al menys el 85% dels contribuents estrangers registrats dels quals l'Agència Tributària hagi rebut informació en 2019 hagin estat identificats i verificats, de manera que puguin utilitzar-se per a l'anàlisi de riscos com a molt tard al 31 de desembre de 2021.





20 INFORMES DE TRANSPARÈNCIA AQUEST ANY





A més, es planteja l'establiment d'un model cooperatiu, amb l'objectiu de millorar les relacions de l'Agència Tributària amb les seves parts interessades, com les grans empreses, les pimes, els treballadors autònoms i les associacions pertinents, així com amb el sistema judicial, com a mitjà per aconseguir un major compliment de les obligacions tributàries.





Sobre aquest assumpte, l'Agència Tributària s'executarà en 2021 un projecte encaminat a fomentar la divulgació per les empreses multinacionals d'informació sobre les seves operacions, que l'Executiu espera que pugui tenir repercussions en la tributació d'aquestes societats.





Pel que fa als contribuents, l'Agència aspira a millorar la cooperació i incrementar el compliment a través de l'elaboració de 20 informes de transparència en 2021. "S'espera que augmenti la cooperació amb jutges, fiscals i tribunals mitjançant l'augment de les investigacions en l'àmbit tributari ", remarca l'Executiu.





LLEI DE LLUITA CONTRA EL FRAU





Dins d'aquest component també s'estipula que l'Agència Tributària ha de presentar en l'últim trimestre de 2023 un informe d'avaluació sobre la llei de lluita contra el frau fiscal, que ja ha comptat amb el vistiplau al Congrés dels Diputats, proposant, a la vista dels seus resultats, el manteniment de les mesures incloses, la seva modificació o supressió.





No obstant això, abans d'aquesta data, en l'últim trimestre del 2022 es realitzarà per l'Agència Tributària una avaluació provisional dels efectes de la Llei de lluita contra el frau.





Els objectius d'aquesta reforma són reforçar les normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que afecten directament el funcionament del mercat interior, així com modificar impostos directes i indirectes, determinats impostos de les administracions locals i la regulació dels jocs d'atzar.





La reforma introdueix canvis en la normativa destinats a establir paràmetres de justícia tributària i a facilitar accions destinades a prevenir i combatre el frau mitjançant el reforç del control tributari.





POTENCIACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA AL CONTRIBUENT





Dins del pla, el Govern s'ha marcat l'objectiu de millorar l'assistència als contribuents i, per això, creu que un element clau del Pla Estratègic de l'Agència Tributària per 2020-2023 és millorar els serveis prestats als contribuents mitjançant un major ús de plataformes electròniques (les anomenades 'ADI', Administració Digital Integral).





La reforma consisteix en la prestació de nous serveis per facilitar la tramitació de l'impost sobre societats, l'IRPF i la imposició de l'IVA. Els nous serveis inclouran la millora dels mètodes de comunicació, serveis d'assistència tècnica i consulta de les dades dels usuaris i assistència en relació amb les declaracions fiscals i la seva tramitació.





Està previst que la implantació d'aquests serveis es realitzi progressivament en tres fases durant el període 2021-2023, amb l'objectiu que cada vegada més clients triïn utilitzar els serveis electrònics en lloc d'acudir a les seves oficines tributàries locals.





Amb aquestes mesures, l'Agència pretén facilitar als contribuents el compliment del codi fiscal i, d'aquesta manera, augmentar els ingressos tributaris.





Per a això, es preveu un reforç ja des d'aquest any de l'assistència prestada als contribuents, amb una millora de cara a Societats web i accés a ella per almenys 1.666.123 contribuents i de Renda Web per 1.779.505 contribuents.