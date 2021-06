Borràs a Sánchez: la concòrdia cal demostrar-la "amb fets, no només amb paraules"

@EP





La presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha advertit al president de Govern, Pedro Sánchez, que la recerca de la concòrdia amb els catalans cal demostrar-la "amb fets, no només amb paraules" després que aquest hagi anunciat que el Consell de Ministre aprovarà aquest dimarts concedir els indults.





Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans des de la Ciutat de la Justícia, on aquest dilluns ha acompanyat a una desena d'exalts càrrecs de la Generalitat que han estat citats per declarar per l'organització de l'1-O.





"Aquest matí, Sánchez ha dit que la via judicial havia acabat, però estem davant les portes de la Ciutat de la Justícia, i és evident que aquesta via continua oberta. Quan alguns parlen de retrobament, de moment el que ens retrobem és amb els exalts càrrecs que es veuen perseguits, cosa que veiem cada dia", ha lamentat.





Per Borràs, no es pot parlar de concòrdia quan "en realitat hi ha un escenari en què el conflicte polític continua obert i la judicialització de la política més viva que mai".





"Aquests indults arriben, però arriben tard, perquè són nou persones innocents que no haurien d'haver entrat mai a la presó", ha criticat la presidenta de Parlament.





El president del Govern ha defensat aquest dilluns des de Barcelona la concessió dels indults com a pas necessari per al "retrobament" de la societat catalana amb l'espanyola. "De moment, els que ens retrobem som la gent que donem suport càrrecs perseguits", ha assenyalat Borràs, a qui han acompanyat alguns diputats de JxCat al Parlament.





A més, la presidenta de Parlament ha vinculat la concessió d'aquesta mesura de gràcia en l'informe del Consell d'Europa que demana l'alliberament dels presos i la retirada de les euroordres i "clama contra aquesta injustícia"."Arribarà com una forta garrotada d'Europa", ha alertat. Segons Borràs, el govern "busca aquesta clemència europea apressant-se a donar ara uns indults embolicant els d'aquesta falsa concòrdia".