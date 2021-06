Anna Fité guanya el primer premi de relats Emili Teixidor per a neolectors

La recuperació de l'activitat social per part del món editorial porta sorpreses agradables com la de descobrir un establiment hoteler a la part alta del carrer Claris amb un bell jardí interior que llueix en tot el seu esplendor el dia en què s'inicia l'estiu. A el fons d'ell mateix i en les antigues cotxeres del que va ser una casa de l'Eixample de gent principal, reconvertides en saló d'esdeveniments, ens convoca La Galera per donar compte del resultat de la primera convocatòria del premi Emili Teixidor per relats destinats a neolectors, és a dir, per a nens entre cinc i set any, dotat amb 2.500 euros, que s'hauria d'haver atorgat fa un any però que la pandèmia va obligar a ajornar fins ara.









Pot, per fi, lliurar-se a la seva guanyadora que ha estat Anna Fité, autora de "El concert més animal!". El jurat, format per la periodista Antònia Lajusticia, la llibretera Fe Fernández, l'escriptora i editora Laura Espot i l'escriptora Susanna Isern, ha valorat en aquesta obra "la capacitat de recrear una gran evasió de pel·lícula i convertir-la en una aventura divertida i embogida que té com a protagonista una gallina ". Perquè, en efecte, l'eix del conte és la gallina Fina i els tres ous que acaba de posar. Quan el masover vol tirar-la a la cassola per fer brou, es veu obligada a fugir i aquesta circumstància l'obliga a separar-se dels seus tres fills que queden abandonats al bosc, on els animals, lluny de fer-los mal es confabulen per protegir-los i buscar una sortida la seva situació. El text de Fité ha estat il·lustrat per Pedro Simón Ros.







L'obra guardonada en aquest certamen apareixerà, si escau, també en castellà i en altres idiomes. La Galera és una editorial especialitzada en literatura infantil i juvenil fundada el 1963 que publica una mitjana de dos-cents títols anuals. Amb el Emili Teixidor, té en aquest moment tres premis de literatura infantil. Els altres dos són el Josep Maria Folch i Torres de novel·la per a nens entre vuit i dotze anys i el Joaquim Ruyra de novel·la juvenil, que es concedeixen a la "Nit de Santa Llùcia".