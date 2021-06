Cobrar pensions mentres es treballa: la solució de FIDE per millorar el sistema

Un grup de juristes i economistes ha proposat una nova forma de salvar el sistema i garantir la seva viabilitat: fer compatible el cobrament de les pensions amb seguir treballant sense les limitacions que existeixen actualment. A més, també volen acabar amb la jubilació forçosa i només permetre les jubilacions anticipades quan sigui per una situació de veritable gravetat.





Aquesta és la idea del Grup de Pensions de la Fundació per a la Investigació sobre el Dret i l'Economia (FIDE), al cap del qual es troba el professor de la UCM Tomàs Arrieta. Un grup recolzat al seu torn per altres 19 experts que porten mesos analitzant la situació econòmica del país.





Així, després del seu estudi han arribat a la conclusió que implementar aquestes mesures és una cosa necessària per millorar la situació d'Espanya. Consideren que s'hauria d'acabar amb la discriminació laboral per edat i deixar triar a cada un si vol jubilar-se o no, independentment de al que es dediqui.





En aquesta línia, sol·liciten que es revisi la jubilació parcial perquè serveixi com a model de relleu i no com jubilació anticipada. "Qualsevol persona jubilada hauria de poder fer compatible el dret a la pensió amb l'activitat laboral, amb independència de la quantia de la seva prestació", assenyalen.





Per a això, es necessitaria un nou contracte temporal i per compte aliè que podria acabar de forma unilateral sense costos i no obligaria a tenir cotitzats els anys necessaris per obtenir tota la prestació. De fet, creuen que podria ser viable que tingués una cotització ordinària per als empleats que no tinguessin dret al 100% de la base reguladora.





Amb tot això, des del FIDE proposen un sistema en què caldria implementar tres canvis: la pensió pública, els plans d'empresa i els fons de pensions privats, però eliminant la discriminació fiscal.