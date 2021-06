Exteriors mostra un "retret general" a l'informe Cilevics dl Consell d'Europa

@EP





El Govern ha traslladat que manté un "retret general" a l'informe del diputat letó Boriss Cilevics aprovat aquest dilluns pel Ple de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa que convida a l'Executiu a reformar els delictes de sedició i de rebel·lió, es planteja l'indult dels presos del 'Procés' i fins i tot demana retirar la sol·licitud d'extradició contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





El Ministeri que dirigeix Arancha González Laya ha assenyalat en un comunicat que, "tot i que en les seves conclusions l'informe avala l'actuació de l'Estat i reconeix que els polítics independentistes van actuar al marge de la Constitució i de la legalitat", consideren "incoherents les recomanacions que insten a l'executiu a aturar processos judicials i extradicions pendents, cosa que xoca amb el respecte al principi de separació de poders ".





L'informe sobre si "els polítics haurien de ser processats per les seves declaracions en l'exercici dels seus mandats", l'objecte era l'anàlisi d'Espanya i Turquia, ha evolucionat molt en les últimes setmanes a favor de posicions més matisades i respectuoses de la democràcia i del funcionament de l'Estat de dret a Espanya. En aquest sentit, Exteriors ha assenyalat que "diverses de les recomanacions formen part de la política dissenyada pel Govern des de fa temps" per trobar una via que permeti el retrobament entre catalans i entre els catalans independentistes i la resta dels espanyols, "com són l'obertura del diàleg o la concessió d'indults ", ha deixat anar.





"Tot i això, persisteix el vici d'origen de tractar els casos d'Espanya i de Turquia de manera conjunta, i de presumir que els líders catalans independentistes van poder ser processats per expressar les seves idees", ha afegit la cartera de González Laya.





Així, han assegurat que aquest prejudici, encara que finalment hagi estat corregit en el punt 8 de la resolució, "segueix apuntant en diferents parts del text i està particularment present en el memoràndum del relator" i que, a més, l'Assemblea no va aprovar dues esmenes que corregeixen les recomanacions que conviden a les autoritats espanyoles a abandonar els processos pendents i les extradicions. "Aquestes són recomanacions que xoquen directament amb el principi bàsic de la separació de poders", ha asseverat.





D'altra banda, la resolució consolida la línia de la Comissió d'Afers Jurídics i Drets Humans, marcada en el debat del passat 3 de juny, ha postil·lat, al temps que ha afegit en aquest sentit que aquesta primera versió "ja reconeixia que Espanya és una democràcia vibrant, amb un Estat de dret que funciona, amb jutges independents i amb un ordre constitucional que cal respectar".





"Reconeixia també que l'actuació dels líders independentistes va ser inconstitucional i il·legal i que va desafiar els mandats del Tribunal Constitucional", ha tancat Exteriors després que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa ha avalat aquest dilluns la resolució presentada pel diputat letó Boriss Cilevics .





Malgrat les esmenes presentades pel PSOE, finalment la resolució de Cilevics, en base al seu informe 'Haurien els polítics ser perseguits per declaracions fetes en l'exercici del seu mandat?', Ha estat avalada per 70 vots a favor, 28 en contra i 12 abstencions. El diputat letó ha insistit en tot moment en que les penes imposades pel Tribunal Suprem van ser "desproporcionades".





El text aprovat, a més de recolzar la decisió ja anunciada pel president de Govern, Pedro Sánchez, d'indultar els presos del 'Procés' i reformar els delictes de rebel·lió i sedició, defensa que "consideri abandonar els procediments d'extradició contra els polítics catalans que viuen a l'estranger que estan buscats pels mateixos motius".





Així mateix, es planteja a les autoritats espanyoles que "s'abandonin els processos pendents per a càrrecs de rang inferior implicats en el referèndum inconstitucional de 2017 i no es sancioni els successors dels polítics empresonats per accions simbòliques que simplement expressen la seva solidaritat amb els detinguts" .