L'Aliança d'Esquerra Republicana titlla els indults de "mesura de desgràcia"

Jiménez Villarejo amb Javier Marín, d'esquerra a dreta





L'Aliança d'Esquerra Republicana d'Espanya (AIRE) s'ha posicionat en contra dels indults. S'oposen al que consideren una "mesura de desgràcia", i més després de les declaracions que han fet els líders independentistes "menyspreant els indults".





Des AIRE consideren que l'actitud dels independentistes suposa un "desafiament a la democràcia espanyola i de profund menyspreu a les lleis del nostre Estat social i democràtic de Dret". Per això, volen recordar que "l'anunciada mesura del Govern Espanyol, s'ha convertit en una ridícula cessió, que causa befa a la societat espanyola. De incomprensible imitació per cap democràcia avançada d'Europa i del món".





"Lluny de demostrar la magnanimitat dels vencedors, dels forts, del propi Estat de Dret; indica just tot el contrari: una debilitat mendicant, que no només no està apaivagant les" males intencions "dels secessionistes, sinó que els encoratja per tornar-ho a intentar, com segueixen anunciant ", lamenten des AIRE.





Asseguren que l'Executiu de coalició segueix "engreixant la fora, com abans ho fes el Govern del PP, mostrant una debilitat acomplexada i una gestió incompetent, que només es pot entendre des de la direcció de governs sense rumb, ni timó; des d'un gran vaixell -el govern- a què només li preocupa surar fins 2023 ". "Pa per avui i fam per demà", sentencien.