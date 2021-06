Les variants britànica i sud-africana no produeixen més càrrega viral, segons un estudi

Malgrat que les variants del SARS-CoV-2 B.1.1.7 (britànica) i B.1.351 (sud-africana) s'associen a una transmissió més elevada, els pacients amb aquestes variants no mostren evidències de més càrrega viral a les seves vies respiratòries superiors, segons un estudi de l'Escola de Medicina Johns Hopkins (els Estats Units).





En el seu treball, els investigadors van estudiar les variants per avaluar si els pacients mostraven més càrrega viral i, en conseqüència, més excreció i transmissibilitat.





Covid-19 @ep





Les variants es van identificar mitjançant la seqüenciació del genoma complet. Els investigadors van utilitzar un gran conjunt de mostres per demostrar que la variant del Regne Unit constituïa el 75 per cent dels virus que circulaven l'abril del 2021.





Els investigadors van comparar 134 mostres variants amb 126 mostres de control i, amb accés a la informació clínica dels pacients, van poder correlacionar les dades genòmiques amb la malaltia i els resultats clínics.





Totes les mostres es van sotmetre a proves addicionals perdeterminar-ne la càrrega viral. La informació es va associar amb l'estadi de la malaltia mitjançant l'observació dels dies posteriors a l'inici dels símptomes, la qual cosa va afegir claredat a l'hora de comparar la disseminació viral entre els grups.





"La raó per la qual aquestes variants mostren més transmissibilitat encara no està clara. No obstant això, les nostres troballes van mostrar que els pacients infectats amb les variants són menys propensos a ser asimptomàtics en comparació al grup de control. Tot i que els infectats amb les variants no tenien un risc més elevat de mort o d'ingrés en vigilància intensiva, tenien més probabilitats de ser hospitalitzats", explica Adannaya Amadi, autor principal de l'estudi.





L'estudi es va dur a terme al laboratori d'investigació de la doctora Heba Mostafa a la Facultat de Medicina Johns Hopkins, que ha fet la seqüenciació del genoma complet del SARS-CoV-2 a gran escala per a l'estat de Maryland (els Estats Units) i ha aportat dades a les xifres de vigilància nacionals disponibles al públic.