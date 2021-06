Filipines vol empresonar a les persones que no es posin la vacuna contra el Covid-19

El president de Filipines, Rodrigo Duterte, ha amenaçat aquest dilluns amb empresonar les persones que es neguin a vacunar-se contra el coronavirus.





"No em malinterpretin, hi ha una crisi en aquest país, hi ha una emergència nacional. Si no vols vacunar-te, t'arrestaré", ha manifestat el mandatari en un discurs, segons recull el portal local GMA.

















Duterte ha fet aquestes declaracions "exasperat" per informes sobre persones que han rebutjat rebre la vacuna a Manila, mentre al país s'intenta accelerar el procés davant el risc de la variant Delta.





Filipines té la intenció de vacunar almenys 58 milions de persones aquest any per aconseguir la immunitat collectiva contra el coronavirus. Fins al moment, 2,1 milions de persones han rebut l'esquema complet, i s'han administrat un total de 8,4 milions de dosis.





LLUITA CONTRA LES DROGUES





D'altra banda, en el mateix discurs, Duterte ha arremès contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) per la investigació que la Fiscalia té pendent sobre assassinats vinculats a la lluita contra les drogues.





El mandatari filipí ha titllat al tribunal de "merda" i ha insistit en no cooperar amb la investigació que té oberta. "Són antics colonitzadors. No han expiat els seus pecats contra els països que van envair, inclosa Filipines (...). Ara intenten crear un tribunal fora del nostre país i fer-nos responsables d'enfrontar-nos a ells", ha criticat, recull l'agència DPA.





El TPI va iniciar el 8 de febrer de 2018 un examen preliminar sobre la repressió del Govern filipí en el marc de la lluita contra les drogues. La setmana passada, la fiscal cap sortint, Fatou Bensouda, va dir que buscava una investigació completa, atès que existeixen "bases raonables per creure que s'han comès crims contra la humanitat" en aquest context.





Duterte va dir que estaria disposat a enfrontar-se a les acusacions "davant un jutge filipí". Més de 7.000 persones han mort en operacions policials contra les drogues al país en els últims cinc anys.