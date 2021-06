La L4 i la L11 de Metro de Barcelona patiran afectacions de juliol a setembre per obres de millora

Metro de Barcelona @ep





El servei de la Línia 4 i la Línia 11 de Metro de Barcelona patirà afectacions de l'1 de juliol fins al setembre per les obres de millora i modernització de l'estació Trinitat Nova, ha explicat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aquest dimarts en un comunicat.





S'interromprà el servei de la L4 entre Via Júlia i Trinitat Nova fins al 31 d'agost i de tota la L11 entre Trinitat Nova i Can Cuiàs fins al 12 de setembre i mentre duri l'alteració s'habilitarà un servei especial d'autobusos per cobrir el recorregut afectat.





Els treballs suposaran la transformació de l'intercanviador per permetre l'increment de freqüències a la L4 i la conducció automàtica en tot el traçat de la L11, amb una inversió de 10 milions d'euros.