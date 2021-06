Espanya va vendre armes al Marroc per 12,5 milions el 2020

Espanya va exportar material de defensa al Marroc l'any passat per un valor total de 12,5 milions d'euros. Les vendes, totes per seves Forces Armades, es van repartir entre granades de morter, explosius, detonadors o recanvis per a vehicles i aeronaus.





Un camió de l'exèrcit marroquí patrullant a la frontera @ep





Així consta en l'informe sobre exportacions de material de defensa i doble ús de l'any 2020, que la Secretaria d'Estat de Comerç ha remès a Congrés i al qual ha tingut accés Europa Press. En total, l'any passat les exportacions d'armament van sumar 3.622,4 milions, un 10,4 per cent menys que el 2019.





Entre els clients de la indústria espanyola de defensa es troba Marroc. Entre els anys 2016 i 2019, les vendes al seu Exèrcit van ser d'uns 80 milions d'euros, segons els últims informes. L'any 2020, les exportacions van ser de 12,5 milions.





En concret, les dades, que detallarà aquest dijous al Congrés la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, indiquen que les Forces Armades marroquines van rebre l'any passat des d'Espanya granades de morter, recanvis de morter, explosiu plàstic, detonadors, cordó detonant i metxa lenta, motors per a vehicles blindats, recanvis i consumibles per a la reparació de cadenes de tancs i parts, peces i recanvis per a avions de transport de fabricació espanyola.





No obstant això, els majors compradors d'armament a Espanya són els països de l'OTAN i la Unió Europea, que arriben al 77,3 per cent de les exportacions. Entre ells destaquen els Països Baixos, Alemanya, França i Regne Unit.





Fora de l'Aliança, Espanya també va vendre material de defensa a l'Aràbia Saudita el 2020 per un import total de 48,3 milions. Aquestes exportacions són sempre objecte de polèmica política, fins i tot entre PSOE i Podem, a causa de la implicació d'Aràbia Saudita en la guerra del Iemen.





Les exportacions en aquest cas van ser de pistoles i munició per a tir esportiu, granades de morter completes, morters i sistema d'observació avançat destinats a la vigilància de fronteres, trets fumígens, mines adhesiva, llanxes ràpides per al transport de tropes, plataformes estabilitzadores multipropòsit, parts, peces i recanvis per a avions de reabastecimiento en vol i avions de transport de fabricació espanyola, recanvis per a avions de combat derivats d'un programa de cooperació europeu i UAV no armats.





També es van realitzar exportacions a Emirats Àrabs Units per 27,7 milions en peces de pistoles, granades de morter o peces d'avions; per 11,9 milions a Algèria o per 874.050 euros a l'Iraq en bombes d'aviació. Per la seva banda, Israel es van exportar cossos de bombes per a pràctiques o equips de visió nocturna per valor de 477.288 euros.





Mentrestant, el 2020 es van denegar dues exportacions Myanmar / Birmània, segons detalla l'informe. Es tracta d'un sistema de control de plataforma, un circuit tancat de televisió i un sistema antimíssils per a una fragata per valor de 22 milions d'euros amb destinació a la Marina de Guerra.