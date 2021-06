Denunciat un conductor d'autocar escolar per triplicar la taxa d'alcohol permesa

@EP





El conductor d'un autocar escolar va ser denunciat aquest dilluns després de realitzar-li un control d'alcoholèmia i triplicar la taxa permesa quan havia de portar a uns nens d'excursió.





Els menors anaven a passar el dia a Port Aventura i el conductor de l'autocar havia de recollir-los a l'Escola Pau Vila del Papiol. Però abans de sortir cap al seu destí, la Policia Local el va detenir per fer-li un control rutinari al vehicle i un test d'alcoholèmia a ell.





El xofer de l'autocar va triplicar la taxa d'alcohol permesa per a aquest tipus de conductors: 0,15 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat o 0,3 mil·lilitres en la sang. Per aquesta raó, el conductor va ser denunciat i substituït per un altre, que va ser el que finalment va portar a Port Aventura als nens.