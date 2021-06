VÍDEO: Una aranya gegant es cola a la cabina d'un avió

A Austràlia, un pilot d'avió va demostrar tenir nervis d'acer a l'aconseguir aterrar amb èxit i sense gaire escarafalls un avió tripulat amb una aranya gegant passejant-se pel sostre de la cabina.





A l'avió es trobaven Siguin Hancock, de 47 anys, i la seva dona Colleen, qui li havia regalat al seu marit un vol panoràmic per la seva 50º aniversari. En un moment donat, Sean es va adonar de la presència de l'aranya just quan l'avió descendia per aterrar a la pista de Emkaytee, prop de Darwin (Austràlia).





A les imatges es poden escoltar les rialles nervioses de la parella mentre l'avió descendeix i com una aranya de considerable grandària apareix en escena just per sobre dels seus caps.





Segons Siguin va explicar a Caters, l'aranya havia sortit de la part posterior de l'avió, al costat dret, i havia caminat pel sostre fins a la part davantera.





"Em reia perquè sabia que era inofensiva", va confessar.