JUPOL rebutja els indults pel "atac frontal a la independència judicial"

Jupol, el sindicat majoritari en el Consell de la Policia Nacional, ha qualificat aquest dimarts de "greu falta de respecte" als agents desplegats durant el referèndum de l'1-O que el Govern indulti als nou polítics catalans condemnats per delictes de sedició i malversació, fet que suposa "una clara ingerència política" i "un atac frontal a la independència judicial i a la separació de poders de l'Estat".





Policia Nacional





En un comunicat, Jupol ha sostingut que la decisió de Govern de Pedro Sánchez suposa "un menyspreu als centenars d'agents de la Policia Nacional que van garantir l'ordre constitucional durant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre".





Per aquest motiu, ha expressat la seva "profunda repulsa", recordant que els fets pels quals van ser condemnats i s'investiga a altres càrrecs públics van provocar "múltiples lesions als funcionaris policials, així com una sèrie de destrosses tant en el mobiliari urbà com a el material policial ".





Jupol veu una falta de respecte que el Govern "activi tota la seva maquinària propagandística per perpetrar uns indults que no s'acullen a cap dels preceptes legals i deixa en l'oblit als agents de la Policia Nacional que van participar en l'anomenada 'Operació Copèrnic' i en posteriors intervencions relacionades amb l'independentisme català ".





En aquest sentit, recorden que fa uns dies el Ministeri de l'Interior i la Direcció General de la Policia van decidir "jubilar a diversos dels agents ferits en aquests disturbis, sense reconèixer-los la malaltia en acte de servei, provocant així un important perjudici econòmic".