Detenen un home per calar foc a 16 contenidors i dos vehicles

La Policia Local de Múrcia ha detingut un individu per cremar presumptament uns 16 contenidors en unes dues hores i dos vehicles, en sis ubicacions diferents de la capital, segons han confirmat fonts d'aquest cos i dels Bombers.









L'actuació es va iniciar a la una de la matinada i es va perllongar, segons els bombers, fins a les 3.30 hores. Els fets es van iniciar al carrer Santo Domingo, on el SIS dels parcs d'Espinardo i Múrcia van haver de extingir el foc que afectava quatre contenidors.







A partir d'aquest moment i de manera successiva es van produir incendis similars al carrer Catedràtic Fernando Pinuela, avinguda Joan Carles I, avinguda dels Pins, avinguda Joan Pau II, carrer Missioner Luis Fontes Servet i carrer Antonio Martínez Guirao.





Fruit de tots ells van acabar danyats o totalment calcinats un total de 16 contenidors (de residus orgànics, de paper i de roba) i dos vehicles afectats pel foc (un per estar estacionat prop de contenidors cremats i un altre que pot haver estat objecte d'incendi intencionat directe).





A al lloc s'han desplaçat bombers del SIS dels parcs d'Espinardo i Múrcia amb dos vehicles i 12 efectius en total.





Gràcies a les informacions de diversos testimonis es va poder acudir amb rapidesa a diverses de les localitzacions esmentades i obtenir dades de la descripció física i de la indumentària d'un sospitós d'haver provocat tots aquests incendis.





Mentre alguns efectius policials auxiliaven als bombers en les tasques d'extinció, altres policies rastrejaven la zona cap a on, presumiblement, havia fugit el culpable.





Finalment, va ser localitzat amagat entre uns arbustos d'un jardí ubicat al carrer Germans Serrano Tortajada; coincidia plenament amb la descripció facilitada per diversos testimonis, tenia en el seu poder material combustible com el localitzat sobre la roda de el vehicle incendiat en avinguda dels Pins i sufocat per un testimoni, i va ser reconegut per un altre testimoni que el va veure calant foc a un els contenidors danyats.





Per tot això, es va procedir a la detenció de l'individu, de 29 anys i nacionalitat espanyola, sense domicili conegut, que va ser traslladat a dependències policials per a la instrucció de les oportunes diligències per un presumpte delicte de danys.