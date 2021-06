5 miradors de Barcelona capital que has de conèixer

Barcelona és una ciutat que, tot i ser de costa, té llocs alts des dels quals gaudir de grans vistes panoràmiques. Repartits per tota la ciutat, Barcelona disposa de multitud de miradors que has de conèixer. Alguns són més coneguts i, d'altres, et poden sorprendre.





Mirador de Miramar





Montjuïc compta amb diversos miradors que regalen vistes de diversos punts de Barcelona. Alguns ens permeten veure la zona de Plaça Espanya i, el de Miramar, tal com el seu nom indica, ens deixa veure la zona del port des de les altures.





@catalunyapress





Terrasses d'hotels





Aquest no és un mirador en concret, sinó que són molts alhora. Els hotels solen ser edificis alts, i n'hi ha en diferents zones de Barcelona. Molts d'ells compten amb bars o terrasses en els seus pisos més alts i això permet gaudir d'unes vistes panoràmiques de Barcelona. No perdis l'oportunitat i pregunta a recepció fins a quin pis pots pujar a prendre un refresc amb la ciutat de fons.





@catalunyapress





Parc Güell





A més d'un parc enorme, ple de vegetació i obres que admirar, al Parc Güell és un gran mirador cap a la ciutat de Barcelona. Colorit, pintoresc i original, contribuirà que gaudeixis d'una estampa de les que es queden gravades a la retina per sempre.





Pixabay





La Pedrera





Situat al Passeig de Gràcia, aquest edifici és obra d'Antoni Gaudí. Però a més de la seva singular estructura i arquitectura, que és pel que destaquen els dissenys de Gaudí, val la pena visitar la Pedrera per les vistes que hi ha des de la terrassa superior.





Pixabay





Mirador de la Farma





Força desconegut, al turó del Carmel, trobem aquest mirador amb vistes al mar, que com els altres ens permet tenir Barcelona als nostres peus.





@catalunyapress